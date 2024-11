In Germania tutti imitano Xabi Alonso il nuovo Guardiola, lui nel frattempo è diventato pragmatico (Sūddeutsche)

Il Leverkusen non gioca più solo nel modo che l’ha reso vincente, ma a volte si adatta agli avversari fino al catenaccio contro il Bayern Monaco

In Germania tutti imitano Xabi Alonso il nuovo Guardiola, lui nel frattempo è diventato pragmatico (Suddeutsche)

La Sūddeutsche dedica un approfondimento a Xabi Alonso e al suo Leverkusen che lo scorso anno ha vinto la Bundesliga per la prima volta e ha entusiasmato gli appassionati con un calcio spumeggiante che lo ha portato anche in finale di Europa League (persa poi contro l’Atalanta).

Il quotidiano tedesco parte dal pareggio 0-0 tra Leverkusen e Stoccarda. Partita che il Leverkusen (quarto in classifica a sette punti dal Bayern) avrebbe potuto vincere anche nettamente.

Scrive la Sūddeutsche che alla fine ci sono state 12 grandi occasioni per il Leverkusen contro una sola dello Stoccarda.

Ma la parte più interessante è quella relativa a Xabi Alonso:

Xabi Alonso ha vinto premi di bellezza e ha conquistato il double (campionato e coppa) con il Leverkusen la scorsa stagione. Ha imposto un gioco a velocità e pressing micidiali. E adesso? Ha cambiato alcune cose. Perché in un momento in cui molti, forse troppi, club tedeschi cercano di adottare le idee fondamentali di Alonso – e spesso aiutano gli avversari a conquistare facilmente palla e segnare gol – a Leverkusen sta accadendo qualcosa di straordinario: Alonso, considerato da molti osservatori da visionario e inventore del calcio che lo vedeva allo stesso livello di Guardiola, è diventato un pragmatico.

La sua squadra non gioca più solo nel modo che l’ha resa vincente, ma a volte si adatta agli avversari. Per infastidire il Bayern di Kompany, Alonso ha ordinato uno sfrontato catenaccio a Monaco e ha pareggiato 1-1. Recentemente ha tenuto al guinzaglio i dilaganti attaccanti del Francoforte con i difensori posizionati leggermente più in profondità. E ora stupisce lo Stoccarda con la difesa a quattro.

