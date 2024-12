Gasperini ha ricordato a Xabi Alonso che deve ancora farne di strada (Sueddeutsche)

Si è scontrato con l’esperto Gasperini. Mercoledì sera l’italiano ha fatto valere i vent’anni di più sia in teoria sia in pratica.

Un sonoro 3-0 ha riportato il Bayer Leverkusen con i piedi per terra. Come si direbbe in gergo, Xabi Alonso “deve ancora mangiare tanti cereali sottomarca” prima di arrivare al livello dei tecnici più esperti, come lo è Gasperini. Nonostante una squadra giovane e piena di talenti, la Sueddeutsche sottolinea che a volte non basta.

Xabi Alonso è ancora un tecnico in formazione, fatica contro i più esperti

Continue variazioni, forti nei duelli, attenti a mantenere un certo stile di gioco, determinati, ineccepibili: così si sono presentati a Dublino i campioni tedeschi del Bayer Leverkusen imbattuti da 51 partite. Ma il 3-0 riflette fedelmente quanto accaduto nella finale di Europa League. Il Leverkusen ha provato con tutte le sue forze a segnare almeno un gol; tuttavia, la vana lotta per il gol della consolazione ha reso evidente che questa squadra è ancora inferiore ad altre.

L’Atalanta ha sempre giocato duro, in modo aggressivo, finanche spiacevole, ma ha sempre rispettato i limiti della correttezza sportiva. Nessuna provocazione, nessuna meschinità nascosta, nessuna perdita di tempo: la squadra italiana quinta in classifica ha rinunciato ai classici strumenti oscuri dello sport professionistico e ha mantenuto l’integrità sportiva. Ciò ha reso ancora più simpatica l’ottima prestazione della squadra di Gian Piero Gasperini. Oggi è di moda nel linguaggio calcistico internazionale descrivere il lavoro degli allenatori con le loro squadre come un “progetto”, soprattutto quando si tratta di allenatori con prospettive promettenti. Xabi Alonso è un contendente per le posizioni di allenatore più prestigiose nel calcio per club per una buona ragione.

Ma è ancora un allenatore in formazione, è ancora in elaborazione il suo “progetto” che è si è scontrato con l’esperto Gasperini. Mercoledì sera l’italiano era in vantaggio, aveva vent’anni più di lui, in teoria e in pratica.

La netta sconfitta contro l’Atalanta rende ancora più nitida l’impresa del Leverkusen in questa stagione. Non sono invincibili, questo è ormai chiaro.

Insomma devono ancora mangiare pane.

Lookman in Bundesliga è stato un flop, veniva dato in presto di qua e di là. È quel che ha scritto la Sueddeutsche Zeitung dopo la netta sconfitta del Leverkusen per 3-0 con l’Atalanta di Gasperini:

Lookman è ben noto tra i nerd della Bundesliga perché ha giocato nel Lipsia qualche anno fa e non è andato oltre lo status di flop in due fasi distinte. È stato ceduto in prestito di qua e di là fino a quando è stato venduto all’Atalanta l’estate scorsa. Lì è rientrato nella categoria di calciatori che non funzionano altrove ma raggiungono vette di forma improbabili con Gasperini.

