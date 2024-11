Al via la vendita dei biglietti per Napoli-Modena di Coppa Italia: prezzi a partire da 5 euro

Conte inizia la stagione con la Coppa Italia il 10 agosto alle ore 21:15. Su TicketOne già code accaparrarsi i biglietti.

Al via oggi la vendita dei biglietti della prima partita stagionale del Napoli. La stagione di Conte si apre con la Coppa Italia, contro il Modena sabato 10 agosto alle ore 21:15. Per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti utilizzando la modalità di acquisto Passbook, che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone.

Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Sia per gli acquisti online che per quelli effettuati presso i punti vendita non sarà necessario il possesso della fidelity card.

🏆 Napoli-Modena | Coppa Italia

🗓️ Sabato 10 Agosto h 21:15

🏟️ Pronti per la prima al Maradona? 👉 Biglietti qui: https://t.co/JAsKjhktrx pic.twitter.com/QdaCRC6h8U — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 5, 2024

I prezzi: Curve Inferiori 5€; Curve Superiori 10€; Distinti dai 14€ ai 30€. Tribuna Nisidia 35€, Tribuna Posillipo 45€; Tribuna Posillipo Premium 50€.

Già un bel po’ di coda per acquistare i biglietti.

Il debutto del Napoli di Conte il 10 agosto in Coppa Italia

Il Napoli debutterà in Coppa Italia ai 32esimi di finale contro il Modena. Il match è previsto il 10 agosto alle 21:15 presso lo Stadio Maradona e sarà visibile su Italia 1.

Ai sedicesimi c’è la vincente tra Parma e Palermo. Ai sedicesimi c’è la vincente tra Parma e Palermo. Dal lato del tabellone del Napoli, andando avanti, si potrebbero affrontare Lazio, Roma, Inter e Milan. Ricordiamo che gli azzurri esordiscono ad agosto per aver centrato la scorsa stagione il decimo posto in classifica.

La Serie A aveva proposto la competizione in stile Nba (Calcio e Finanza)

