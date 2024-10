Il Napoli di Conte debutta il 10 agosto in Coppa Italia contro il Modena

Il match è previsto alle 21:15 allo Stadio Maradona e sarà visibile su Italia 1. Sul cammino degli azzurri ci sono Lazio, Roma, Inter e Milan.

Il Napoli debutterà in Coppa Italia ai 32esimi di finale contro il Modena. Il match è previsto il 10 agosto alle 21:15 presso lo Stadio Maradona e sarà visibile su Italia 1.

Coppa Italia, il tabellone del Napoli

Ai sedicesimi c’è la vincente tra Parma e Palermo.

Dal lato del tabellone del Napoli, andando avanti, si potrebbero affrontare Lazio, Roma, Inter e Milan.

Ricordiamo che gli azzurri esordiscono ad agosto per aver centrato la scorsa stagione il decimo posto in classifica.

La Serie A aveva proposto la competizione in stile Nba (Calcio e Finanza)

Il documento della Lega parla di proposte sul piano sportivo ed economico. Per esempio c’è un progetto di modifica della Coppa Italia, “valutando format della competizione collegati alle giornate di campionato” come avvenuto ad esempio in Nba con l’in-season tournament lanciato quest’anno. Sul piano economico, si valuta l’idea di introdurre il salary cap per quanto riguarda gli stipendi dei giocatori.

C’è poi anche la proposta di riduzione delle società professionistiche da 100 a 80, per arrivare a una maggiore sostenibilità economico-finanziaria delle categorie inferiori. “Non è più rinviabile ridefinire la missione dei diversi campionati professionistici”, si legge nel documento aggiornato, approvato oggi in assemblea; occorre “ripensare ed elevare i requisiti delle squadre che partecipano ai campionati professionistici” e “rivedere il numero di promozioni e retrocessioni nelle diverse leghe”.

