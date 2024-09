La Francia del calcio non si rassegna a Le Pen: Tchouaméni: «Condivido le parole di Mbappé e Thuram»

«Siamo prima di tutti cittadini. Nel gruppo ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Odio gli estremismi»

La politica continua a camminare al fianco dei giocatori della Francia. Dopo Mbappé e Thuram è il turno di Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid. A due giorni prima di Francia-Polonia, il calciatore ha dichiarato in conferenza stampa:

«Nel gruppo ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione. Abbiamo ricevuto messaggi forti da Kylian e Marcus che hanno espresso il loro punto di vista. Questo è un punto di vista che condivido. Nella vita di tutti i giorni odio gli estremisti. Io sono più per una politica di unità, è ciò che meglio rappresenta la Francia».

Le sue parole riportare dall’Equipe. Sulla possibilità di un comunicato, Tchouaméni ha detto:

«La vicenda del comunicato è una cosa di cui abbiamo parlato insieme. Non ne abbiamo più parlato perché c’era la partita, ma è un argomento che tornerà a galla. Non ho parlato con i 25 giocatori, non ho l’arroganza di dire che conosco la posizione di tutti. Penso che pensiamo la stessa cosa, da qui la storia di questo comunicato stampa. Se ci sarà un comunicato stampa, sarai comunque il primo a saperlo».

Prima di Tchouaméni, Mbappé

Mbappé appoggia Thuram: «Sono dalla sua parte. Invito la gente a votare e a non disconnettersi dalla realtà»

Oggi si è tenuta la conferenza stampa della nazionale francese con Mbappé. Il capitano dei Blues ha parlato della situazione votazioni in Francia, mostrando appoggio a Thuram, che ha invitato i cittadini francesi a votare per lottare contro l’estrema destra di Marine Le Pen. Thuram si schierò anche sul caso Acerbi-Juan Jesus, Acerbi è suo compagno di squadra all’Inter.

Mbappé ha detto questo in conferenza: «Marcus ed io condividiamo gli stessi valori. Lui ha espresso la sua opinione e io sono dalla sua parte. Siamo in un momento cruciale per il nostro Paese. Bisogna sistemare le cose e avere il senso delle priorità. Prima di tutto siamo cittadini e non dobbiamo essere disconnessi dalla realtà del nostro Paese. Voglio rivolgermi a tutte le persone e alle giovani generazioni: possiamo vedere chiaramente come gli estremisti siano alle porte del potere. Invito la gente a votare. Questo è un momento molto importante nella storia della Francia».

Thuram si era espresso così a proposito della situazione politica in Francia: «La situazione mi mette tristezza, la cosa è molto seria. Nello spogliatoio, dopo l’amichevole con il Canada, abbiamo ricevuto la notizia e siamo rimasti scioccati. Questa è la triste realtà della nostra società. Come ha detto Ousmane Dembelé, dobbiamo votare e lottare come cittadini affinché il Rn (Rassemblement National, il partito di destra con Marine Le Pen e Jordan Bardella come leader, ndr) non vinca e non passi».

