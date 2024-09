Thuram: «Dobbiamo votare e lottare come cittadini affinché Le Pen non vinca e non passi». La Federcalcio invita a evitare un uso politico della Nazionale

Viva la Francia e la politicizzazione della Nazionale: Mbappé con Thuram contro il pericolo Marine Le Pen

Mbappé appoggia Thuram: «Sono dalla sua parte. Invito la gente a votare e a non disconnettersi dalla realtà»

Oggi si è tenuta la conferenza stampa della nazionale francese con Mbappé. Il capitano dei Blues ha parlato della situazione votazioni in Francia, mostrando appoggio a Thuram, che ha invitato i cittadini francesi a votare per lottare contro l’estrema destra di Marine Le Pen. Thuram si schierò anche sul caso Acerbi-Juan Jesus, Acerbi è suo compagno di squadra all’Inter.

Mbappé: «Bisogna sistemare le cose e avere il senso delle priorità»

Mbappé ha detto questo in conferenza: «Marcus ed io condividiamo gli stessi valori. Lui ha espresso la sua opinione e io sono dalla sua parte. Siamo in un momento cruciale per il nostro Paese. Bisogna sistemare le cose e avere il senso delle priorità. Prima di tutto siamo cittadini e non dobbiamo essere disconnessi dalla realtà del nostro Paese. Voglio rivolgermi a tutte le persone e alle giovani generazioni: possiamo vedere chiaramente come gli estremisti siano alle porte del potere. Invito la gente a votare. Questo è un momento molto importante nella storia della Francia».

Thuram si era espresso così a proposito della situazione politica in Francia: «La situazione mi mette tristezza, la cosa è molto seria. Nello spogliatoio, dopo l’amichevole con il Canada, abbiamo ricevuto la notizia e siamo rimasti scioccati. Questa è la triste realtà della nostra società. Come ha detto Ousmane Dembelé, dobbiamo votare e lottare come cittadini affinché il Rn (Rassemblement National, il partito di destra con Marine Le Pen e Jordan Bardella come leader, ndr) non vinca e non passi».

L’intervento della Federcalcio in Francia

Una presa di posizione che, come riporta l’Ansa, non è stata gradita dalla Federcalcio francese che ha invitato i calciatori a evitare “ogni forma di pressione e di uso politico della nazionale francese” in occasione delle elezioni politiche anticipate.

Nella nota la federazione sottolinea di essere “molto legata alla libertà di espressione“, e che “sostiene il necessario appello ad andare a votare”, ma “vorrebbe che tutti comprendessero e rispettassero la sua neutralità così come quella della squadra nazionale“.

