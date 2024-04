Conte si informa su Napoli con calciatori che conosce, De Laurentiis è ottimista (Corsera)

De Laurentiis in lui rivede Spalletti: chiavi in mano e carta bianca. Stima, fiducia, rapporti professionali ma niente cene e socialità superflue

Conte si informa su Napoli con calciatori che conosce, De Laurentiis è ottimista. Lo scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera.

Ecco cosa scrive il Corsera dell’operazione Conte a Napoli.

Il difficile sta nel prenderlo. De Laurentiis però un piano ce l’ha e ci sta lavorando.

De Laurentiis però un piano ce l’ha e ci sta lavorando. Il tecnico leccese non è più soltanto un’ombra che aleggia sul Golfo, vista la concretezza dei contatti con il presidente, che ad oggi si definisce anche ottimista sull’esito dell’operazione.

S’informa, Conte. Lo fa con giocatori che conosce e che a loro volta conoscono l’ambiente partenopeo.

Perché Conte? Nella prospettiva di De Laurentiis è tutto chiaro. Ha un carattere deciso sia verso i giornalisti che nei confronti della società per la quale lavora. È molto netto, ma anche chiaro. Sopporta le pressioni, risponde alle critiche, ha la tempra per scegliere, la fermezza di non cedere agli umori dello spogliatoio. Ha l’età e l’esperienza giusta per il presidente del Napoli, che sogna la stagione del rilancio senza sue troppe intromissioni, come è successo quest’anno. Rivede in Conte un po’ Spalletti: chiavi in mano e carta bianca. Stima, fiducia, rapporti professionali ma niente cene e socialità superflue.

Le quotazioni di Conte al Napoli salgono perché le altre non hanno più bisogno di lui (Sportmediaset)

Continua una stampa a dir poco negativa nei confronti di Antonio Conte. Il tecnico leccese, al momento fermo per sua scelta è tra i grandi sogni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta oggi Sportmediaset, Antonio Conte si può avvicinare al Napoli. Anche perché le altre big sembrano non aver bisogno di lui:

Conte al Napoli

“La Juve si è fatta da parte (ci sarebbe il veto di John Elkann e Giuntoli avrebbe già le mani su Thiago Motta per il dopo Allegri), il Milan pare convinto (non solo a parole) a continuare con Pioli almeno per un anno ancora dopo che l’allenatore nelle ultime settimane ha ripreso saldamente in mano le redini della squadra, mentre in casa Roma De Rossi si sta meritando la conferma in campo a suon di vittorie e grandi prestazioni. Con queste premesse, ecco che la soluzione Napoli può riprendere quota. Conte troverebbe un’intera città pronto ad accoglierlo come il salvatore della patria e, sulle macerie della stagione che sta per finire, potrebbe fare ciò che gli riesce meglio, ovvero ricostruire la squadra a sua immagine e somiglianza come successo alla Juventus e all’Inter”.

Tra le righe anche Pedullà, parlando della possibilità che Conte arrivi al Napoli scrive che non c’è nessun altro club su di lui, tantomeno la Juve e che questo rappresenta un vantaggio per il Napoli.

Un ritratto che fa il paio con quanto scritto qualche giorno fa da Claudio Savelli sulle pagine di Libero secondo cui Conte ha molte possibilità di restare a spasso per la prossima stagione in quanto non rappresenta un tecnico affidabile

