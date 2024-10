Ziliani torna sul caso Acerbi: “Si pensa ad una soluzione all’italiana, con 3-4 giornate di squalifica”

Su X: “Tutti contenti e caso chiuso. Con la credibilità sotto i tacchi e il mondo intero che ci guarda e ci compatisce”

Ziliani torna a parlare del caso Acerbi e su X scrive che per il difensore dell’Inter si pensa a 3/4 giornate di squalifica.

Ziliani sul caso Acerbi: “Soluzione all’italiana”

Caso Acerbi, si va verso l’inciucio? E’ l’ultima pensata del movimento che combatteva il razzismo con la campagna delle tre scimmie (ricordate?) Acerbi un po’ colpevole e un po’ no, Juan Jesus un po’ sincero e un po’ bugiardo: il Palazzo pensa a una soluzione all’italiana, 3-4 giornate di squalifica, tutti contenti e caso chiuso. Con la credibilità sotto i tacchi e il mondo intero che ci guarda e ci compatisce

Con le audizioni di ieri di Acerbi e Juan Jesus, è terminata l’indagine di Chinè che ha passato ora tutto al Giudice Sportivo per la decisione che dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì. Nulla di nuovo sarebbe emerso dai due calciatori che hanno tenuto fede alle proprie versioni. Quello che potrebbe in qualche modo cambiare le carte in tavola e agevolare Acerbi è la mancanza di immagini e audio del le sue parole, come scrive la Gazzetta dello Sport

Gli scenari Di fronte a un «la mia parola contro la tua» di questo genere, come si può riuscire a stabilire la verità con certezza? Tutto dipende da quello che è riuscito a trovare Chinè tra il materiale raccolto tra martedì – giorno in cui il Giudice sportivo gli ha chiesto un supplemento di indagine – e giovedì, prima delle audizioni finali. È anche possibile che, come spera l’Inter, se video e audio non avessero colto il momento dell’insulto, la violazione contestata possa cambiare. Dall’articolo 28, quello sul «comportamento discriminatorio», si potrebbe passare al 39, «condotta gravemente antisportiva», che prevede una sanzione di due giornate che potrebbero aumentare con la presenza di aggravanti.

