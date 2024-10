Mbappé, prime crepe tra mamma e figlio: le ha chiesto di non tirare troppo al corda con il Real (As)

Il francese vuole giocare al Real e dopo alcuni tentativi andati a vuoti non ha voluto innervosire ulteriormente Florentino Pérez

Secondo quanto riporta As, tra l’entourage di Mbappé si sarebbero create le prime crepe. Il talento di Parigi quest’estate si trasferirà al Real Madrid, una trattativa che dura più di due anni e che finalmente andrà in porto. Dietro le quinte, a tessere le fila della trattativa c’era la mamma di Kylian, Fayza Lamari. Tuttavia, dopo le ultime notizie del divieto del Real di giocare le Olimpiadi di casa al nativo di Bondy, i rapporti tra mamma e figlio non sarebbero più idilliaci.

La richiesta di non far innervosire Florentino Perez

La notizia di As viene spiegata meglio da So Foot che scrive:

“La trattativa tra Mbappé e Il Real ha generato piccoli problemi all’interno dell’entourage del francese. Lui si prepara alla sua nuova vita a Madrid. Il giocatore vorrebbe essere presentato al Bernabéu prima degli Europei con la Francia. Sta cercando casa a Madrid e nella ricerca lo sta aiutando la madre e agente Fayza Lamari. È stata proprio lei, insieme al legale del giocatore, a condurre la trattativa con il Real. E questo ha creato una frattura all’interno dell’entourage. La madre di Kylian Mbappé voleva ottenere più soldi dalla trattativa con il Real Madrid. Suo figlio, che gli ha lasciato carta bianca, ha deciso però di intervenire. Le ha chiesto di non tirare troppo la corda con il Real Madrid perché il desiderio più grande è giocare con i Blancos. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, non ha voluto innervosire ulteriormente Florentino Pérez“.

La mamma di Mbappé: «Non lavoro per lui per meno del 30%, piuttosto vado in pensione alle Maldive»

«Gli ho detto: “Non faccio niente sotto il 30%! Andrò in pensione e farò quello che fanno tutti gli altri: andrò in vacanza alle Maldive, ma non lavorerò per te!”». Le mamme, poi dici. Questa è la madre di Mbappé, Fayza Lamari, considerata la donna più potente del calcio mondiale. Una che fa fare anticamera per mesi a Florentino Perez o al Psg. Il messaggio a tanto l’ha figlio l’ha svelato lei stessa nel programma “Envoyé Spécial”, che andrà in onda su France 2 il 18 gennaio.

