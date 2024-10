Kvaratskhelia si è fatto male all’inguine, altri guai per il Napoli

Ai supplementari di Georgia-Grecia. Ovviamente non si conoscono i tempi di recupero, salterà Napoli-Atalanta

Kvaratskhelia si è stirato all’inguine, altri guai per il Napoli.

L’ala del Napoli si è infortunato ai supplementari nel corso dello spareggio tra Georgia e Grecia per gli Europei. È uscito al minuto 109. Presumibilmente si tratta di stiramento all’inguine. Difficilmente giocherà sabato contro l’Atalanta e non sappiamo quali saranno i tempi di recupero.

Ai supplementari

Il match tra Georgia e Grecia termina 0-0 nei minuti regolamentari. Saranno i supplementari a decidere chi accederà agli Europei 2024 di Germania.

Paura nel primo tempo per un fallo subito da Kvaratskhelia; l’attaccante del Napoli aveva accusato un colpo al volto, ma con l’aiuto dello staff medico è riuscito a riprendersi e a continuare la gara. Al termine dei primi 45 minuti, dopo un fallo di Mantalos su Kvara, il georgiano ha protestato in maniera veemente e c’è stata l’invasione di campo di entrambe le panchine; l’arbitro Marciniak ha espulso un membro dello staff greco e il secondo portiere della Georgia Loria.

Ricordiamo che chi vincerà questa gara andrà nel girone degli Europei insieme a Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Il ct della Georgia su Kvaratskhelia (novembre 2023)

Willy Sagnol, ct della nazionale della Georgia, parla di Khvicha Kvaratskhelia, ai microfoni di Footmercato.

«Kvaratskhelia è esploso agli occhi del grande pubblico, è un giocatore di talento. La sua apparizione non mi ha sorpreso perché è stato un giocatore che ci ha impressionato fin dal primo momento in cui siamo arrivati. Poi c’è il portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili, sul quale inizialmente la gente non contava quando giocava in Georgia. Era nel posto giusto, al momento giusto, e ha lavorato molto duramente. Ma a parte questi due giocatori, é difficile avere degli headliner, il resto dei nostri giocatori gioca a diversi livelli».

Sulla sua presenza in Nazionale:

«Non vedo nessuno capace di avere una traiettoria come la sua. Quando Kvara è in nazionale sono convinto che la possibilità di vincere una partita con la sua Nazionale sia maggiore che vincere una partita con il Napoli. I giocatori vivono qui per la loro nazionale. In termini di superficie e popolazione, la Georgia è un Paese molto piccolo, ma che storicamente è stato attraversato dai Mongoli, dagli Ottomani e che ha fatto parte dell’Unione Sovietica. È un Paese che ha sofferto molto e oggi c’é un vero orgoglio nel vestire questa maglia. È molto più significativo che in Francia, Germania o Inghilterra. C’é una forma di sentimento di appartenenza».

