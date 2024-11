Il Psg pareggia 3-3 contro il Le Havre. Luis Enrique: «Abbiamo vinto il campionato»

«Abbiamo vinto già due titoli e ci prepariamo per il terzo». Il Psg non ha la certezza matematica della Ligue1, può arrivare oggi se il Monaco non vince a Lione

Al Psg manca poco per vincere il campionato ma per Luis Enrique è ormai fatta. Il tecnico spagnolo non ha tutti i torti ma con ufficialmente mancano ancora una manciata di punti. La vittoria della Ligue1 può arrivare già oggi se il Monaco non vince a Lione. Poteva vincerlo ufficialmente già ieri sera ma il Le Havre ha ritardato la festa. Il 3-3 definitivo non ha comunque preoccupato Luis Enrique secondo cui il Psg ha in tasca già due titoli (Ligue1 e Supercoppa francese).

Luis Enrique: «Oggi abbiamo vinto il campionato»

Dopo il 3-3 tra Psg e Le Havre, Luis Enrique ha dichiarato:

«Oggi abbiamo vinto il campionato, senza dubbio, e questo pareggio ci regala il titolo, lo festeggio così».

I parigini erano sotto 3-1, decisivo per il pareggio Gonçalo Ramos.

«È una serata calcistica un po’ strana perché è un avversario che, con pochi attacchi, ci ha segnato tre gol, non l’avevo mai visto in carriera. Ma hanno difeso molto bene e mi congratulo con loro. Hanno preso un punto. Ma penso che abbiano fatto solo 145 passaggi in tutta la partita. Avremmo meritato di vincere ma questo è il calcio».

Gli elogi ai tifosi del Psg:

«I nostri tifosi sono incredibili. Non smettono mai di cantare e grazie a loro non smettiamo mai di lottare. Siamo riusciti a pareggiare e vincere il campionato grazie ai nostri tifosi. Una serata fantastica, siamo campioni, abbiamo già due titoli e ci prepareremo per il terzo».

Osimhen, il Psg non va oltre i 90 milioni. La scorsa estate ne offrì 150

Osimhen, il Psg non va oltre i 90 milioni. La scorsa estate ne offrì 150. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen. Però a piccoli passi, considerando le proporzioni, le intenzioni iniziali e il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni dell’escape: il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Quaranta milioni meno dell’opzione da accendere per liberare Victor, davanti al suo consenso, senza possibilità di opposizione del Napoli.

