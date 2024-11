Se il Liverpool vuole fare un favore a Slot, deve vendere Salah il cui ego sembra fuori controllo (Guardian)

Salah non è più brillante, non trascina più la sua squadra e ha fiutato la debolezza del dimissionario Klopp, per questo ha litigato con lui

La lite tra Salah e Klopp ha scosso un po’ tutto il mondo del calcio. Ieri durante la partita con il West Ham, Klopp ha deciso di far entrare Salah sul 2-2. Mentre l’egiziano aspettava di entrare dietro il quarto uomo, Klopp si è avvicinato per dirgli qualcosa. Non deve essere stato qualcosa di carino perché Salah si è infuriato inveendo contro il suo allenatore. Una brutta scena che accompagnerà l’addio di Klopp al Liverpool. Il Guardian commenta il comportamento dell’attaccante del Liverpool.

A Liverpool Salah non è mai stato un modello di diplomazia

Nel post partita Klopp ha cercato di minimizzare, anche per non destabilizzare l’ambiente. Salah invece ha fatto capire tutta la sua frustrazione in zona mista. «Se parlo succede un casino».

“Non dire altro, Mo. Abbiamo capito. L’esterno egiziano non è certo stato un modello di diplomazia, anche se la sua affermazione è stata pronunciata in modo scherzoso. Sarebbe stato preferibile che Salah avesse fornito lo stesso tipo di verve in campo durante un momento in campionato che ha visto la stagione del Liverpool andare in fumo“.

Non doveva andare così quando Klopp ha annunciato il suo addio a fine stagione. Nell’ultimo periodo si sono visti evidenti limiti difensivi e offensivi. Così il Liverpool ha perso l’opportunità di vincere il campionato. Ai Reds sono mancati anche i suoi uomini chiave come proprio Salah:

“Salah da quando è tornato dalla Coppa d’Africa non è stato più brillante, non è riuscito ad ispirare i compagni. C’è la sensazione che sia un giocatore le cui forze stanno diminuendo. Il suo contratto scade tra un anno e si vocifera che si trasferirà in Arabia Saudita quest’estate. Forse l’imminente partenza di Klopp ha permesso a Salah di esplodere. O forse l’imminente partenza di Salah ha permesso a Salah di esplodere. In ogni caso, sarebbe un peccato se il rapporto tra due delle più grandi figure della storia del Liverpool si interrompesse. Salah è stato il giocatore di punta del regno di Klopp, il genio dell’attacco“.

Dall’altro lato Klopp “sembra emotivamente svuotato, che non veda l’ora che la stagione finisca“. Il Liverpool è diventato “una squadra deconcentrata, supervisionata da un manager stanco, distratto e infelice“.

Se il Liverpool vuole fare un favore a Slot, “che sarà presto confermato come sostituto di Klopp“, deve vendere Salah così da non “preoccuparsi di gestire un giocatore il cui ego sembra essere fuori controllo“. Sarà difficile trovare un altro giocatore alla sua altezza, ma questo aiuterà Slot a gestire il gruppo.

