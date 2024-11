Federcalcio spagnola commissariata, Fifa e Uefa minacciano il calcio spagnolo (Marca)

Hanno chiesto al governo spagnolo di chiarire i termini del commissariamento. Temono una possibile interferenza politica

La Fifa e la Uefa minacciano la Rfef, la Federcalcio spagnola, recentemente “commissariata” per via degli scandali e di alcuni dubbi sull’elezione del nuovo presidente, Pedro Rocha. Secondo quanto riporta Marca, le federazioni internazionali hanno inviato una lettere alla federazione spagnola con cui chiedono di chiarire alcuni punti sulla commissione che vigila sulla Rfef. In caso di mancata risposta, o di risposte insufficiente, la Spagna rischia l’esclusione da ogni competizione internazionale.

Fifa e Uefa contro la commissione che supervisione la Rfef

Scrive Marca:

“Non è una falsa minaccia, è una realtà. La possibile sanzione da parte di Fifa e Uefa contro il calcio spagnolo è sul tavolo e potrebbe prendere forma definitiva nel prossimo congresso della Fifa che si terrà a maggio. Il Consiglio Superiore dello Sport ha ricevuto una lettera inviata sia dalla Fifa che dalla Uefa, invitandole a chiarire il contenuto della Commissione di Supervisione, Normalizzazione e Rappresentanza e i dubbi su una possibile interferenza politica. Se non ci sarà una risposta nei prossimi giorni, la sanzione potrebbe arrivare subito“.

Ricorda Marca che negli ultima anni la Fifa ha sanzionato le federazioni di Percù, Ciad, Guatemale, Kenya, Trinidad e Tobago e Zimbabwe. La Spagna rischia gli Europei di questa estata, il prossimo Mondiale e anche di essere esclusa dall’organizzazione di quello del 2030 che dovrebbe giocarsi tra Spagna, Portogallo e Marocco.

La Federcalcio spagnola “commissariata” dal governo

La Federcalcio spagnola attraversa il momento più brutto della sua storia. I problemi sono iniziati con lo scandalo che ha coinvolto Rubiales, l’ex presidente della Rfef, e la calciatrice Jenni Hermoso. La crisi è proseguita anche dopo Rubiales con diversi scandali legati a lui e al nuovo presidente Pedro Rocha. Adesso il governo spagnolo ha deciso di intervenire in maniera diretta. Ha infatti in un certo senso commissariato la federazione. Lo scrive El Mundo che spiega:

“Il Governo, attraverso il Consiglio Superiore dello Sport, interverrà nella Federcalcio spagnola. Una cosa senza precedenti nella storia. Sarà creata una “commissione di supervisione, normalizzazione e rappresentanza” che supervisionerà ciò che accadrà nella Federcalcio nei prossimi mesi. Tuttavia, rinvia a martedì prossimo la decisione sulla sospensione provvisoria o meno di Pedro Rocha, nonostante il Tribunale Amministrativo dello Sport (Tad) abbia aperto un fascicolo contro di lui per cattiva condotta “molto grave”, e ciò abbia autorizzato il Csd a procedere provvisoriamente per rimuoverlo dall’incarico”.

Scrive As: “La Fifa ha seguito da vicino tutti i movimenti e ritiene, come annunciato in un comunicato concordato con la Uefa qualche giorno fa, che si debba trovare una soluzione urgente a quanto sta accadendo oggi in una delle sue federazioni più potenti“. A Nyon “ritengono che l’intervento del governo violi le leggi della Fifa e che questo caso non si molto diverso da altri accaduti anni fa in diverse federazioni”.

