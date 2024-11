Xavi: «Sono entusiasta di continuare per un altro anno. Vogliamo la Liga il prossimo anno» 

In conferenza: «Rilassarci? Il contrario, non abbiamo raggiunto gli obiettivi e dobbiamo fare di più»

La conferenza stampa di Xavi, allenatore del Barcellona, prima della partita di domani contro il Valencia. Il Barça ha ormai detto addio alle speranze di agganciare il Real in vetta dopo la sconfitta proprio contro la squadra di Ancelotti. Sfumata anche la Champions, adesso l’unico obiettivo è consolidare la qualificazione alla prossima Champions. Le sue parole riportate da As.

Xavi: «Entrare in Champions League è molto positivo per noi»

La condizione della squadra:

«Stiamo bene, vogliamo il secondo posto. Siamo riusciti ad entrare in Champions League ed è molto positivo per noi dopo il risultato dell’Athletic Bilbao. Dobbiamo raggiungere il secondo posto per essere in Supercoppa. Il Valencia di Baraja è un ottimo rivale, fa un grande lavoro con i giovani».

Xavi sarà coinvolto nel mercato:

«Siamo tutti uniti, non cambierà nulla, siamo in linea con Deco, con il presidente… Dobbiamo rispettare il fair play finanziario, ma adesso pensiamo a finire la stagione e poi programmeremo la prossima».

Le garanzie per il mercato:

«Deco e Laporta sono molto fiduciosi e ottimisti, e lo sono anche io. La scorsa stagione non siamo riusciti a realizzare quanto avevamo programmato e questo ci ha condizionato molto».

Come motiva Xavi la sua squadra:

«Ci siamo allenati tutti molto bene. Ho visto la squadra concentrata, con la voglia di vincere e di finire bene la stagione. Personalmente sono entusiasta di continuare per un altro anno, ho tutta l’energia per preparare e affrontare la prossima stagione»

Pedri sarà disponibile?

«Sarà convocato, può aiutare la squadra al 100%. È a disposizione».

C’è il pericolo di mollare la presa e rilassarsi:

«È il contrario: dobbiamo dare di più perché non abbiamo raggiunto gli obiettivi. Adesso vogliamo arrivare secondi e poi lottare per il titolo la prossima stagione».

I complimenti di Xavi per la finale di Champions conquistata dal Barça femminile:

«Sì, ho seguito la semifinale. Ed è un’altra finale di Champions League per loro. Sono la squadra più forte del mondo. Siamo molto orgogliosi di loro, ci congratuliamo. Speriamo vincano la finale».

Ci saranno cambiamenti nello staff tecnico:

«Raúl Martínez ha lavorato fin dal primo giorno in cui sono stato qui. Non abbiamo apportato modifiche allo staff tecnico. Quando ci saranno cambiamenti lo annunceremo».

Vitor Roque si sta adattando?

«A fine stagione decideremo cosa è meglio per ciascuno. Non è facile arrivare dal Brasile così giovane e dover decidere le partite. Serve tempo per adattarsi. A fine stagione decideremo il suo futuro».

Ancora sul mercato:

«Non abbiamo ancora parlato. Dobbiamo sapere a che punto siamo con il fair play, ma prima di tutto dobbiamo finire bene la stagione».

Il rinnovo di Sergio Roberto:

«Voglio che rinnovi e ora dipende da lui. Conosce la mia posizione, può aiutarci tanto. Spero che rinnovi».

Come sta Xavi?

«Ho tanta voglia, energia ed entusiasmo, sono entusiasta di finire bene e arrivare secondo. L’ho già detto»

L’importanza di De Jong

«È un calciatore fondamentale, molto importante per me. Frenkie ha avuto la sfortuna di avere tre infortuni alla caviglia ed è un peccato perché prima di infortunarsi giocava ad altissimi livelli».

