Il procuratore nazionale Antimafia: «Presenza strutturale delle mafie anche nel calcio professionistico»

Alla Stampa: «Non vi è settore che possa ritenersi al riparo dal rischio di condizionamento mafioso. Persino le società di calcio, anche nel Nord Italia»

La Stampa intervista il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo il quale afferma che le mafie si sono infiltrate anche nel calcio professionistico. Di seguito alcuni estratti dell’intervista.

Il procuratore Melillo: «Persino le società di calcio non sono al riparo dalle mafie»

«Non si deve più parlare di infiltrazioni mafiose, ma di una presenza strutturale delle organizzazioni criminali nel Centro-Nord Italia in tutti i settori, dall’edilizia, alla logistica, al calcio professionistico passando per la grande distribuzione e la finanza».

I controlli ex ante funzionano?

«È del tutto evidente che la messa in campo di enormi risorse finanziarie pubbliche e l’urgenza della attuazione dei progetti del Pnrr come di quelli finanziati con risorse nazionali, a partire dal Ponte sullo Stretto e dalle Olimpiadi di Milano-Cortina, portano con sé anche l’illusione che si possa fare a meno di razionalizzare e intensificare i controlli che, malgrado l’impegno delle prefetture e delle forze di polizia, hanno bisogno di ben maggiori dotazioni tecnologiche e di strumenti che oggi sono largamente inadeguati o che semplicemente restano sulla carta, come nel caso del monitoraggio dei flussi finanziari delle imprese o dei doveri di segnalazione di ogni anomalia».

In quali settori le mafie si sono infiltrate attraverso il riciclaggio?

«Non vi è settore che possa ritenersi al riparo dal rischio di condizionamento mafioso. Persino le società di calcio, anche nel Nord Italia ed anche a livello professionistico, costituiscono ambite vie di ingresso e legittimazione sociale ed affaristica di figure e interessi mafiosi. Anche in questo campo è più facile far fina di non vedere».

ilnapolista © riproduzione riservata