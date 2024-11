Per il Barcellona le voci su Kvaratskhelia sono una strategia dell’agente per mettere pressione a De Laurentiis

A Barcellona pensano che si tratti di “una manovra del suo agente per mettere pressione al Napoli”. E poi “Kvara ha pure proclamato il suo amore per il Real”

Secondo quanto riporta Sport, le voci che avvicinano Kvaratskhelia al Barcellona sono solo una strategia per mettere pressione ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e ottenere il rinnovo alle sue richieste.

Il presunto interesse di Kvaratskhelia per il Barça è solo strategia

Scrive Sport:

“Ultimamente, il nome dell’attaccante georgiano del Napoli è stato accostato al Barcellona. A Barcellona interpretano queste voci come una manovra del suo agente, nel bel mezzo della trattativa con il Napoli per mettere pressione al club di Aurelio De Laurentiis. Kvara è in piena trattativa con il club e la sua clausola rescissoria sarà di 100 milioni di euro e diventerà il giocatore più pagato del club. Inutile dire che l’attaccante ha più volte proclamato il suo amore incondizionato per il Real Madrid e la sua ammirazione per i Bianchi. Certo al Barcellona l’attaccante logicamente piace, ma questi rumors dall’Italia vengono interpretati come una tattica negoziale. Il suo addio al Napoli è molto complicato“.

Kvara alza il prezzo col Napoli, dietro ha City e Barcellona (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta:

L’allarme è partito direttamente da Tblisi: il Barcellona fa sul serio e vuole Khvicha Kvaratskhelia.

L’ingaggio attuale da 1,5 milioni (con bonus) a stagione fino al 2027 è quasi mortificante per il curriculum di Kvara.

Il georgiano alza il prezzo, per il rinnovo vuole almeno 5 milioni netti più bonus, De Laurentiis ne offre fino a 4,5. La distanza non è incolmabile.

Jugeli di recente ha cambiato più volte il tono dei suoi interventi pubblici sul futuro di Kvara, come a voler mettere pressione al Napoli. Ma è un gioco che non conviene a nessuno, specialmente di fronte a un contratto in essere che vincola Kvara al Napoli per altre tre stagioni. Il Barcellona è in pressing su Kvara e Jugeli vuole capire che intenzione ha il club. De Laurentiis è pronto a triplicare l’ingaggio attuale, portandolo a 4,5 bonus compresi. Come detto, l’entourage del giocatore – che piace molto anche al Manchester City – parte da una base fissa di 5 più bonus. Altrimenti è pronto a portare a De Laurentiis l’offerta del Barça

