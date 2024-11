Nei prossimi giorni l’incontro tra il Napoli e l’agente di Kvara (Schira)

Fuori dal campo, il Napoli è impegnato sul fronte dei rinnovi. Soprattutto quello di Kvicha Kvaratskhelia. De Laurentiis vuole evitare di perdere sia Osimhen (da tempo con la valigia pronta) che il georgiano. Il presidente del Napoli è pronto ad offrire un prolungamento fino al 2029 a 4 milioni a stagione, stipendi triplicato rispetto a quanto prende in questo momento Kvara. Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro con l’agente Mamuka Jugeli, lo scrive il giornalista Nicolò Schira su Twitter.

“Previsto un incontro nei prossimi giorni tra Napoli e l’agente di Kvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) per cercare di trovare un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2029. De Laurentiis vuole mantenere Kvara ed è pronto a offrire un aumento stipendio da 1,4 a 4 milioni all’anno“.

Expected a meeting in the next days between #Napoli and Kvicha #Kvaratskhelia’s agent (Mamuka Jugeli) to try to reach an agreement for the contract extension until 2029. De Laurentiis wants to keep Kvara and is ready to offer an increase in salary from 1,4 to 4M/year. #transfers

