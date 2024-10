Calzona: «Ostigard mi ha detto che vogliono farci tre gol e mandarci a casa»

In conferenza: «Leo è un buonissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. Haaland? È il tipo di calciatore che sogni di allenare »

Calzona, allenatore sia del Napoli che della Slovacchia, è impegnato in questi giorni con la nazionale. Domani ci sarà la sfida contro la Norvegia, dove Calzona torverà Ostigard come difensore della squadra avversaria.

L’allenatore ha svelato in conferenza stampa le parole che gli ha detto Ostigard: «Leo è un buonissimo giocatore, un bravissimo ragazzo. In aeroporto mi ha detto che ci vogliono fare tre gol e mandarci a casa».

Calzona poi ha speso parole di stima nei confronti di Haaland: «È un calciatore che mi piace da tantissimo tempo, da quando non era ancora un top player. È quel tipo di calciatore che sogni di allenare. Il pensiero di Haaland va rispettato. Io riguardando la partita ho visto una Norvegia che ha fatto una buona partita. Giocano in casa, non vorranno fare una brutta figura».

Sul ko con l’Austria: «Riguardando la partita con calma mi sono convinto che abbiamo fatto un’ottima prestazione. Il gol iniziale ci ha un po’ condizionato e dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché ci arriviamo ma concretizziamo poco»

Calzona a SportMediaset

«Penso che sia compatibile solamente in questo periodo in cui non ci sono partite ufficiali», queste le parole di Francesco Calzona, che a SportMediaset ha parlato della difficoltà di allenare sia il Napoli che la Slovacchia.

«Quando ci sono partite ufficiali, almeno per come lavoro io con lo staff, sarebbe incompatibile. È capitata questa situazione in un momento in cui era possibile farlo». Al momento Calzona è impegnato con la nazionale slovacca, ma continua a monitorare gli allenamenti del Napoli servendosi di un drone.

«Ho dei ragazzi che mi seguono, sono venuti tutti fuori da una situazione difficile. Il risultato ci condanna perché per raggiungere una posizione di prestigio dobbiamo vincere sempre, a volte non ci riesci perché c’è molta pressione, per cui abbinare qualità nel gioco, tattica e risultati non è facile, ma i ragazzi ce la stanno mettendo tutto».

