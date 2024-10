Barak: «A gennaio il Napoli faceva sul serio, poi la Fiorentina ha dimostrato di avere fiducia in me»

Da ritiro della nazionale ceca: «Mi sono consultato anche con lo staff tecnico della Nazionale. Cercavo la miglior soluzione per me»

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale ceca. Il centrocampista a gennaio era molto vicino al Napoli. La conferma arriva direttemanre da Barak che ha dichiarato:

«A gennaio mi sono consultato anche con lo staff tecnico della Nazionale. Cercavo la miglior soluzione per me, per poter giocare. C’erano alcune squadre interessate, quella che faceva più sul serio era il Napoli, ma poi alla fine non è andata in porto e oggi sono felice di essere rimasto. La Fiorentina ha dimostrato di avere ancora fiducia in me».

Barak: la Fiorentina vuole 9 milioni, la trattativa col Napoli frena (TvPlay)

Il Napoli a gennaio cercava dei centrocampisti per potenziare il reparto. Tra i nomi sondati c’era quello di Barak della Fiorentina, ma la trattativa non si è conclusa.

A comunicarlo è il giornalista di TvPlay Ciro Troise: La trattativa tra Napoli e Fiorentina per Barak ha subito un brusco rallentamento. La Viola lo cederebbe solo in prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro senza alcuna condizione come la qualificazione alla prossima Champions League.

Anche Sky ha parlato della trattativa

«Per il centrocampo se ne parlerà in Arabia, gli azzurri e la Fiorentina si incontreranno. A margine affronteranno il discorso legato a Barak che in questo momento sembra aver spodestato tutti gli altri centrocampisti. Si ragiona su un prestito con obbligo condizionato. All’inizio il Napoli aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina voleva quello con obbligo».

Sul mercato, Ugolini: «De Laurentiis fedele alla sua filosofia di mercato. Preferisce puntare su giovani. Infatti i primi acquisto lo dimostrano. Traorè e Ngonge sono del 2000. Per Ngonge, il Napoli ha messo sul tavolo quell’investimento economico che i tifosi chiedevano, 20 milioni di euro per l’attaccante del Verona. Può fare l’attaccante esterno o centrale con determinate caratteristiche. Adesso serve un centrocampista alla Barak, che piace a Meluso e a Mazzarri. La vera emergenza era dietro, ma il difensore è merce rara in questo mercato. Il Napoli aveva raggiunto l’accordo con il Genoa, poi Dragusin ha preferito il Tottenham. Adesso ci sono Nehuen Perez per cui l’Udinese chiede almeno 15 milioni, poi c’è Theate che piace molto all’allenatore, Brassier è un’alternativa. Mazzarri però vuole un difensore».

