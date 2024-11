Napoli, per Barak si ragiona su un prestito con obbligo condizionato (Sky)

In difesa il nome resta Perez dell’Udinese. Il Rennes aspetta novità sull’interesse per Theate. C’è anche la pista Brassier

Sky dà degli aggiornamenti di calciomercato sul Napoli:

«Oggi attesa la firma di Traoré. Arriva in prestito di Bournemouth con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Se il Napoli non dovesse esercitare questo diritto, il prestito diventerebbe comunque oneroso. Le visite mediche di Ngonge sono previste in giornata. Il Napoli ha battuto una folta concorrenza, quella più calda quella della Fiorentina. L’offerta del Napoli di 20 milioni più bonus ha convinto il Verona. Dopo le visite mediche domani probabilmente firmerà».

In Arabia andranno avanti le trattative per Barak

«Per il centrocampo se ne parlerà in Arabia, Napoli e Fiorentina si incontreranno. A margine affronteranno il discorso legato a Barak che in questo momento sembra aver spodestato tutti gli altri centrocampisti. Si ragiona su un prestito con obbligo condizionato. All’inizio il Napoli aveva proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre la Fiorentina voleva quello con obbligo».

Napoli: la situazione in difesa

«Poi ci sarà il difensore. Per la difesa il nome rimane sempre Perez dell’Udinese, il Rennes ha fretta di capire cosa vuole fare per Theate. Un po’ più indietro Brassier. La lista non è chiusa, probabilmente ci sono altri giocatori. Con l’arrivo di Ngonge e Traorè, ci sarà il via libera per Zerbin al Frosinone. C’è il Genoa interessato ad Ostigard».

Aggiornamenti dal campo

Aggiornamenti anche dall’inviato Sky Modugno:

«Nella storia del Napoli di De Laurentiis non si sono quasi mai fatte così tante operazioni, questo è il segnale di una stagione complicata che ha nella Supercoppa un’occasione di rilancio. La Fiorentina è quella che più mise in difficoltà il Napoli di Garcia. Ballottaggio tra Simeone e Rspadori. Un po’ di difficoltà a centrocampo a causa dei numerosi acciacchi».

Un blitz, perentorio e deciso, per sbaragliare la concorrenza e dare a Mazzarri un’arma in più per il tridente. Aurelio De Laurentiis ha messo a segno un altro colpo per il suo Napoli, chiudendo l’arrivo di Cyril Ngonge, esterno offensivo mancino del Verona. Affare da 20 milioni complessivi tra i 18 di parte fissa e due di bonus che il Napoli si è impegnato a garantire all’Hellas al raggiungimento di determinate obiettivi. Probabilmente, tra questi, ci sarà anche la qualificazione alla prossima Champions che a questo punto il Napoli sembra non aver ancora abbandonato come obiettivo. Resta da definire l’intesa totale col belga, che firmerà un contratto fino al 2028 (ingaggio di 1,5 milioni più bonus a stagione) e che dovrebbe effettuare le visite mediche forse già oggi. De Laurentiis ha bruciato al fotofinish la Fiorentina dell’amico Commisso, che da giorni lavorava col Verona per arrivare a Ngonge, l’uomo di maggior talento dell’Hellas.

