Napoli, Gaetano al Cagliari in prestito oneroso da 200mila euro (Tmw)

Visite mediche fissate già per la giornata di domani. Con la maglia azzurra ha totalizzato 21 presenze e due gol.

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, in prestito oneroso da 200mila euro al Cagliari. Lo riporta Tuttomercatoweb. Il centrocampista 23enne era in uscita dal Napoli da tempo. Nella squadra di Mazzarri non ha trovato molto spazio, a parte le ultime partite in cui il tecnico è stato costretto dall’emergenza a ricorrere alle sue qualità. Per questo motivo ha chiesto di andare via per trovare più minutaggio.

Nelle ultime ore il Cagliari ha presentato un offerta concreta al Napoli, convincendo sia De Laurentiis che il giocatore. Per l’ultima parte di stagione, quindi, Gaetano proverà a contribuire alla salvezza del club isolano. Con la maglia del Napoli, Gaetano ha totalizzato in totale 21 presenze, segnando in due occasione. Il primo gol nell’anno dello scudetto, contro l’Inter al Maradona. Il secondo contro il Lecce con Garcia sulla panchina azzurra.

Gaetano al Cagliari in prestito

Gianluca Gaetano al Cagliari in prestito secco per sei mesi. Lo comunica Tuttomercatoweb.

“C’è la fumata bianca per il passaggio di Gianluca Gaetano al Cagliari. Definito in toto l’operazione, col centrocampista classe 2000 che lascia il Napoli in questo ultimo giorno del mercato invernale. Tra i vari club di Serie A che si sono interessati a Gaetano, quello che si è portato più avanti nelle ultimissime ore è stato proprio il Cagliari, che ha chiuso l’affare in questi minuti. Gaetano si trasferisce dal Napoli al Cagliari in prestito oneroso (da 200mila euro, ndr), mentre le visite mediche sono fissate per la giornata di domani“.

Napoli, Gaetano in uscita per cercare più minutaggio in un’altra squadra (CorSport)

Il calciomercato in entrata del Napoli probabilmente si chiuderà con l’arrivo di Perez. Sul fronte uscite, si lavora per Gaetano. Il centrocampista del Napoli vorrebbe più spazio.

Il “Corriere dello Sport” scrive:

“Si lavora anche all’uscita di Gianluca Gaetano, legittimamente ambizioso e alla ricerca di una soluzione che possa consentirgli di avere più spazio di quello ricavato finora in azzurro: piaceva all’Empoli e al Parma, discorsi poi sospesi prima della partita con la Salernitana e della partenza per Riyad”.

ilnapolista © riproduzione riservata