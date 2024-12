“Kvaratskhelia guadagna un’inezia rispetto a Osimhen”. Il rinnovo per triplicare l’ingaggio (SportMediaset)

“De Laurentiis non ha fretta di discutere il contratto. Non ci sono clausole e il Napoli può fare il prezzo senza temere brutte sorprese, salutare anche Kvara sarebbe un duro colpo per i tifosi”

Nelle ultime ore si è parlato molto del rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli. Il suo agente Mamuka Jugeli ha infatti dichiarato che molte squadre importanti sono interessate al georgiano e che il suo futuro si delineerà a maggio. Parlando del rinnovo di Kvara, De Laurentiis ha detto che le discussioni sarebbero iniziate a fine campionato e che l’entourage gli ha detto che il calciatore si trova bene a Napoli.

De Laurentiis non ha fretta per il rinnovo di Kvaratskhelia

SportMediaset ha commentato così le parole dell’agente del georgiano;

“L’accordo fino al 2027 firmato da Kvara nell’estate del 2022 non è stato mai ritoccato e l’ex Dinamo Batumi percepisce ancora lo stesso stipendio. Si tratta, più nel dettaglio, di 1,2 milioni a stagione, un’inezia rispetto ai 10 milioni del suo compagno di reparto dopo il rinnovo. De Laurentiis non ha fretta di ridiscutere il contratto, non ci sono clausole e il Napoli può fare il prezzo senza temere brutte sorprese, ma in estate gli azzurri probabilmente diranno addio a Osimhen e salutare anche Kvara sarebbe un duro colpo per i tifosi.

La speranza dei tifosi, ma anche di Kvara e del suo entourage, è che presto il suo ingaggio venga decisamente aumentato: triplicato, se non oltre“.

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Dzhugelia, ha parlato a Championship del futuro del suo assistito:

«Barcellona e Psg? Naturalmente ci sono offerte per Khvicha da parte dei migliori club europei, d’altronde come potrebbe non essere così? A maggio sarà tutto più chiaro».

Non è una stagione semplice neanche per il georgiano, che non sta rendendo con gli stessi standard dello scorso anno.

Era il simbolo del Napoli scugnizzo e ora il simbolo del Napoli scolastico. Sicuramente è tra i più incavolati: per un anno non ha fatto altro che entrare e uscire a testa alta dal campo, mentre ora la testa è bassa, lo sguardo pure, e negli occhi e tra le labbra schizzano scintille di stizza. In Champions, quando Calzona l’ha sostituito al 68’, sull’1-0 per il Barça, se l’è presa (giustamente) innanzitutto con se stesso per la serata di luna nera tra le stelle d’Europa; a Cagliari, dopo un’altra giornataccia, il tecnico lo ha cambiato ancora, al 75’, e poi ha detto: «È un ragazzo stupendo ma è un po’ introverso e parla poco. Però è molto disponibile: cerca di fare tutto quello che gli chiedo. Magari si concentra anche troppo e così perde di vista le sue qualità. Sono sicuro che presto ci darà una mano».

