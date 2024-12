Kvaratskhelia, l’agente: «Ci sono i migliori club europei su di lui, a maggio decideremo»

Barcellona e Psg le squadre che hanno mostrato maggior interesse per il georgiano.

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Dzhugelia, ha parlato a Championship del futuro del suo assistito:

«Barcellona e Psg? Naturalmente ci sono offerte per Khvicha da parte dei migliori club europei, d’altronde come potrebbe non essere così? A maggio sarà tutto più chiaro».

Non è una stagione semplice neanche per il georgiano, che non sta rendendo con gli stessi standard dello scorso anno.

Stamani Damascelli sul Napoli e Kvaratskhelia (Il Giornale):

“Ieri il Cagliari ha ripreso il Napoli con il colpo di Luvumbo al minuto 96, per Calzona la squadra campione d’Italia ha un problema mentale, urge, dunque, uno psicologo e non un allenatore, il gol di Osimhen un mortaretto dentro una prestazione buia, con Kvara in simili Chiesa di cui sopra, due campioni sull’orlo di una crisi di nervi e di identità tecnica, uomini di mercato con cifre favolose fino all’inizio della stagione, oggi ridimensionati, con seri dubbi sui futuri rinnovi contrattuali”.

Il Corsport commenta così il georgiano:

“Aurelio De Laurentiis ha (ri)cominciato a dialogare con il management del calciatore, l’ha confessato in conferenza stampa una settimana fa e si è liberato d’un peso: «Ho incontrato i procuratori per discutere del suo contratto, abbiamo accennato al discorso e mi hanno rimandato a fine stagione, perché Kvara qui sta bene».

Poi è chiaro che la vita può rimodularsi da una notte all’alba successiva… Il Barcellona deve rimettere le mani nel suo Progetto e il Napoli non vuole smontare il proprio, a questo punto fondato (innanzitutto) su Kvara, un fenomeno paranormale che sposta gli equilibri e che sparge anche allegria contagiosa: è il poster d’un calcio vivo, alternativo, fascinoso, è un fanciullo che guida – lui – con la mano, per farsi trascinare nella città dei balocchi ed offrire con il repertorio di cui dispone la felicità che rapisce”.

