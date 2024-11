L’Italia supera la Spagna nel ranking Uefa. Gli spagnoli: “Uno sconvolgimento storico”

La Serie A seconda nel ranking su base quinquennale, dopo vent’anni il sorpasso alla Liga. As: “Una Spagna depressa. Un tempo la Liga non aveva rivali in Europa”

L’Italia è seconda nel ranking Uefa. Questo significa che nella prossima nuova Champions ci saranno cinque squadre italiane e non quattro, come ci eravamo abituati. Il risultato delle italiane in Europa League e in Conference ha però prodotto un altro effetto positivo per la Serie A. Nel ranking degli ultimi cinque anni stilato dalla Uefa, dopo vent’anni l’Italia ha superato la Spagna conquistando il secondo posto. Prima, neanche a dirlo, la Premier.

Italia seconda nel ranking Uefa degli ultimi cinque anni

Un’evento storico come sottolinea C&F:

“La stessa graduatoria su base quinquennale è quella che determina il numero di club che ogni Federazione può portare nelle coppe europee. L’Italia con le sfide di Europa League e Conference League ha messo a segno un sorpasso importante: quello sulla Spagna. Un sorpasso che mancava ormai dal 2006, quasi vent’anni“.

“Una Spagna depressa”. Un tempo “la Liga non aveva rivali in Europa”

In Spagna non hanno accolto benissimo la notizia. Soprattutto As che definisce il sorpasso “uno sconvolgimento storico”:

“Il buon lavoro delle squadre italiane negli ultimi anni e la mancanza di brillantezza dei club spagnoli in Europa, soprattutto in questa stagione in cui si vede solo il Real Madrid, hanno causato uno sconvolgimento storico. LaLiga ha smesso di essere la seconda competizione in Europa ed è scesa al terzo posto, secondo la classifica Uefa che analizza le prestazioni europee delle squadre nelle ultime cinque stagioni. Un sorpasso dell’Italia che lascia indietro la Spagna. Di solito è sempre stata stata la Spagna a giocarsi il primo posto con la Premier, ma ora la tendenza è cambiata. Una Spagna depressa. Un tempo la Liga non aveva rivali in Europa”.

