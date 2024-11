Un pareggio che poteva essere una vittoria se Mazzarri avesse più coraggio che ansie

La New Era, a quanto pare, è questa: tornare indietro per ricominciare tutto daccapo.

Mazzarri ha certificato il provincialismo del Napoli che ha giocato per non prenderle e non le ha prese.

In Italia il razzismo è un’opinione

Mancavano in tanti, Demme titolare e Politano arrangiato in appoggio ad un Raspadori lasciato solo a guardare le curve, una chiusa ma i cretini erano presenti lo stesso con i soliti cori che non commuovono come Maignan ad Udine, nessuno ne parlerà.

Il razzismo è un’opinione in Italia e si è troppi ignoranti per raccontarlo.

Mazzarri ha più ansie che coraggio

La partita non ha nulla da dire, se non la conversione alla gioia per un pareggio che poteva essere addirittura una vittoria se Mazzarri avesse più coraggio che ansie e si fidasse di un auto che può andare più forte dei trenta orari con un possesso palla melinoso senza pretese di offendere.

Super Ostigard salva l’unica reale palla gol laziale e forse ripone il trolley a casa e resta, tanto al Napoli la qualità è stata ripudiata per la resistenza, in attesa dei ritorni che possono finalmente togliere gli alibi a Mazzarri e dirci che cosa saremo fino a Giugno.

