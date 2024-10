Finalmente Meret riceve l’applauso del Maradona per quella sua uscita provvidenziale. Osimhen azzanna i sardi e Goldaniga

Natan ora è finalmente libero, anche di giocare centrale al posto di Juan Jesus

Meret: Un’uscita provvidenziale su Nandez gli vale l’applauso del Maradona, sul gol poteva fare di più? Non lo possiamo sapere con certezza, ma ha mostrato maggiore sicurezza e la faccia tosta di chi scende in campo sempre con un peso sulle spalle enorme: Stoico: 6.5

Di Lorenzo: Spinge nel primo tempo. Insieme a Politano fa paura ai sardi. Alza la voce, e finalmente, con l’arbitro e gli avversari

mostrando i denti. Guida l’arrembaggio dopo il pareggio di Pavoletti. Certezza 6,5.

Rrahmani: Fa a botte nel primo tempo con le loro punte. Si fa saltare troppo facilmente da Luvumbo in occasione del gol. Si prende un giallo ingiusto ma nel finale tiene bene l’area spazzando senza pietà. 5,5

Juan Jesus: È da apprezzare per l’impegno, la generosità, la cazzimma, ma se abbiamo rischiato di non vincere nemmeno questa è per un suo errore clamoroso in occasione del gol. Juan mio, non possiamo più permettercelo. Fragile 4,5

Natan: È finita la sua agonia come esterno basso a sinistra. Il ragazzo ha un cuore enorme, occhi da orso di peluche e la rabbia di chi vuole cucirsi la maglia addosso. Si rompe la testa ma resiste e tiene bene. Promessa mantenuta 6

(Mario Rui: Entra tra il boato del Maradona e subito cambia la musica. Assist meraviglioso per Victor, siamo tutti nipoti di Zio Mario. Riferimento 7)

Lobotka: Prof Stani è tornato ai suoi livelli anche se un errore a inizio ripresa poteva costare davvero caro. Cuce e rompe; rompe e cuce, tiene ancora una volta una lezione di lettura calcistica. Dinamite 7

Anguissa: Zambo è tornato ad inserirsi come nel copione spallettiano. Sebbene il Cagliari faccia molta densità in mezzo, riesce sempre a vedere la luce. Aggressivo come piace a noi, è tornato il Maschio Angioino Nero per una sera. 7

Cajuste: Sotto la cura Mazzarri sembra un altro giocatore. Ordinato e attento. Sfiora il gol e aiuta tanto in fase difensiva. Revolution 6,5

(Raspadori: il pianista dei prati ancora non accorda bene lo strumento. Sembra smarrito ma noi lo aspettiamo. Torna 5)

Politano; Matteo è la sarisse della Napoli Alessandrina che ha in mente Mazzarri. Imprendibile, indiavolato. Gli annullano inspiegabilmente un gol che avrebbe meritato. Trottolino amoroso 7

(Zanoli: Utile a coprire, il vento era forte. S.V.)

Kvara: Lode a te o Kvara quando scegli di tornare il ragazzo di strada che sbrana asfalti e terra per portare gloria ai tuoi compagni. Picchiato, scamazzato, mortificato da una gestione arbitrale discutibile. Segna e stravolge l’ipotesi malvagia della malasorte. Kvaraviglia 7.5

(Lindstrom: E’ vivo e lotta insieme a noi, lo vedremo in coppa. Forza! s.v.)

Osimhen: Il Re Leone non ha più voglia di ascoltare spifferi. Azzanna i sardi e Goldaniga. Segna e inventa un assist che non è spiegabile razionalmente. Con lui tutto è possibile, con lui tutto è realizzabile. Anima Nostra 8

(Gaetano: Il nuovo allenatore lo tiene in considerazione. Torna utile ed è utile. S.v.)

Mazzarri: Due vittorie al Maradona in cinque giorni, ha dimostrato di poter gestire ed allenare anche una grande squadra come questa azzurra trasmettendo quella grinta e quella fame che aveva perso.Ha rigenerato il gruppo ma ora serve vincere gli scontri diretti con il sangue agli occhi, sempre 7

