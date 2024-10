Kvara ha preso parte a 30 gol in 49 match di Serie A (Opta)

Dal 2004/05 solo Berardi (31 nelle prime 42) e Pato (30/45) hanno partecipato a 30+ gol da più giovani di lui prima di raggiungere le loro prime 50 gare in A.

Il Napoli batte il Cagliari per 2-1 grazie alle reti di Osimhen e Kvara che ritrova ancora la strada del gol. L’attaccante georgiano del Napoli conquista così una nuova statistica positiva che lo vede in azione praticamente sempre considerando che ha preso parte a 30 gol in 49 reti di serie A

Kvara sprint

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 30 gol (17 reti, 13 assist) in 49 match di Serie A; dal 2004/05 solo Berardi (31 nelle prime 42) e Pato (30/45) hanno partecipato a 30+ gol da più giovani di lui prima di raggiungere le loro prime 50 gare in A. Sprint.

30 – Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 30 gol (17 reti, 13 assist) in 49 match di Serie A; dal 2004/05 solo Berardi (31 nelle prime 42) e Pato (30/45) hanno partecipato a 30+ gol da più giovani di lui prima di raggiungere le loro prime 50 gare in A. Sprint.#NapoliCagliari pic.twitter.com/2VsTanwmyt — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 16, 2023

Viva il Napoli bonipertiano: le partite si vincono così. Il Napoli di Spalletti non tornerà più

“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Non piacerà ai napoletani ma questa sera la massima di Giampiero Boniperti viene buona. Ed è meglio abbracciare lo slogan degli odiati juventini e abbandonare almeno per un bel po’ l’incombenza di dover dare spettacolo. È il caso che il Napoli faccia i conti con la realtà. La verità – inconfessabile ma evidente – è che il Napoli dello scorso anno non tornerà più. Proprio come i morettiani pomeriggi di maggio di Palombella Rossa. È un’altra squadra. È un’altra stagione, anche se la stragrande maggioranza dei calciatori sono gli stessi. Occorrerebbe un’operazione di sincerità, altrimenti ogni partita si tramuterà in un vano inseguimento. E anche le vittorie porteranno con sé un velo di malinconia. Ed è francamente assurdo. Di corto muso è bello.

ilnapolista © riproduzione riservata