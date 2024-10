Cioffi: «Samardzic? Se arriva una grande squadra, non sarò io a dirgli di restare»

In conferenza: «E’ cresciuto, qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui. Le scelte le faccio io e voglio il massimo da tutti»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa anche di Lazar Samardzic. Sul centrocampista dell’Udinese ci sono diverse voci di mercato tra cui quella che lo accosta il Napoli. Secondo calciomercato.com, De Laurentiis avrebbe già presentato un offerta verbale ai Pozzo, proprietari della squadra friulana. Queste le sue parole riportate da Tmw.

Samardzic?

«E’ cresciuto, mi è arrivato all’orecchio che qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui, non so da dove sia nata la cosa, io semplicemente voglio il massimo da tutti e chi sta meglio gioca, le scelte le faccio io».

Ancora su Samardzic:

«La competizione alza il livello, nel caso di Lazar se arriva una grande squadra che lo compra non sono io a dirgli vai o resta, decide la società, io ho un gruppo dove ci sono tanti giocatori che competono per un posto e Zarraga per esempio ha un’opportunità contro il Torino e va a fare gol».

Domani l’Udinese affronta il Bologna di Thiago Motta

«Mi aspetto una partita contro una squadra in pieno flusso positivo di energia ed episodi, noi siamo una squadra entrata in pieno flusso di prestazioni e che raggiungerà presto i risultati sperati».

Le condizioni di Zemura:

«Zemura è ancora fuori, non siamo ancora riusciti a recuperarlo, così come ha preso una botta forte Pafundi e non sarà a disposizione».

Silvestri protagonista di un momento negativo:

«Ho la fortuna di avere un portiere forte, che è la storia dell’Udinese, ma ho anche due portieri bravi dietro di lui, domani giocherà Okoye. Non reputo il portiere l’unico colpevole, ma devo fare scelte tecniche».

Cioffi sul Bologna:

«Il Bologna si difende attaccando, crea superiorità in conduzione e così loro difendono. Ho grande fiducia nella squadra, so cosa possiamo fare, sono sicuro che faremo una grande partita».

Crescita mentale in squadra:

«A livello mentale sono cresciuti in tanti, vedo tanta voglia di scrollarsi di dosso un momento non positivo, noi dobbiamo fare prestazioni e risultati, quello ci porterà a uscire».

Cioffi guarda la classifica?

«Non guardiamo la classifica, è importante capire dove sei, ma cominciare a guardare gli altri risultati è da perdenti».

Su Kristensen:

«Per età è acerbo non per qualità, ha fatto uno scatto mentale importante, sa che il difensore dev’essere ruthless, spietato. Madre natura gli ha dato tutto, velocità, stazza, senso dell’anticipo, doveva semplicemente riscoprire il bello del suo ruolo, ma a me piace molto. Riconferma della difesa? Sì è possibile».

Contro il Torino primo tempo sterile ma per la ripresa fatta, la vittoria poteva essere meritata:

«Sono d’accordo sul primo tempo sterile, noi per tanti motivi, tra l’aspetto psicologico e alcuni miglioramenti da fare dal punto di vista tattico possiamo ancora crescere. Nella ripresa siamo stati più stabili, contro il Bologna sono sicuro già ci saranno passi avanti».

