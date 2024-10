Samardzic, prima offerta verbale del Napoli: 19 milioni più 4/5 di bonus (Calciomercato.com)

La famiglia Pozzo ha preso tempo e rifletterà sulla proposta nelle prossime ore. Il Napoli vuole bruciare la concorrenza della Juve

Il Napoli compie la prima mossa di mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il club di De Laurentiis ha inoltrato la prima offerta verbale all’Udinese per Lazar Samardzic.

“Il Napoli ha presentato una prima offerta verbale all’Udinese: 19 milioni più 4/5 di bonus. La famiglia Pozzo ha preso tempo e rifletterà sulla proposta nelle prossime ore. L’offensiva è partita, il Napoli vuole bruciare la concorrenza della Juve per Samardzic“.

De Laurentiis vorrebbe trovare un accordo nel più breve tempo possibile, così da rimpiazzare da subito la partenza di Elmas.

Samardic al Napoli, la trattativa

Anche Fabrizio Romano aveva scritto della trattativa

Il Napoli è in contatto con l’Udinese per Lazar Samardzić, uno dei nomi in lista per il centrocampo. La decisione del giocatore sarà fondamentale per vedere se la trattativa potrà realizzarsi o meno, ma intanto il Napoli proverà ad avanzare con l’Udinese.

🇷🇸 Napoli are in contact with Udinese for Lazar Samardzić, one of the names in list for the midfield. Player’s decision will be crucial to see if deal can happen or not but meanwhile Napoli will try to advance with Udinese. 🔒 Elmas to Leipzig, 100% sealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/WO1ymivUVl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2023

Questa mattina la Gazzetta sottolineava i vantaggi dell’operazione Samardzic

“Sostenibilità, futuribilità, talento, esperienza. L’operazione che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli risponde a tutti i requisiti fissati da Aurelio De Laurentiis nella politica aziendale. L’obiettivo è stato individuato nel centrocampista dell’Udinese, che da tempo è nei radar del Napoli. In estate era stato valutato come possibile erede di Zielinski, se il polacco si fosse trasferito in Arabia Saudita, ma l’eccessiva calma con cui il club ha intrapreso le trattative in quel periodo non l’avrebbe di certo favorito. L’Inter invece l’aveva praticamente preso. Il direttore sportivo dei friulani, Federico Balzaretti, ha espresso proprio questo concetto prima della sfida col Torino. «Resterà anche a gennaio, perché abbiamo bisogno delle sue qualità. È importante per noi». Certo, non avrebbe giovato dare una posizione diversa. Ma è altrettanto difficile immaginare che l’Udinese impedisca a Samardzic di partire, se ci saranno tutte le condizioni per cederlo”

L’operazione quindi sembra fattibile nonostante le dichiarazioni di Balzaretti. E si potrebbe impostare sulle stesse cifre concordate a suo tempo tra Inter e Udinese. Il vero ostacolo potrebbe rivelarsi l’accordo con l’entourage del giocatore. Senza andare troppo a ritroso, con l’Inter non andò in porto per questioni economiche con papà Mladen Samardzic. Il padre del centrocampista però troverà pane per i suoi denti di fronte a De Laurentiis.

