Samardzic, De Laurentiis pronto a investire i 25 milioni incassati per Elmas (Corsport)

Era un pallino di Giuntoli. Ha 21 anni. Talento puro, mezzala più incline alla fase offensiva con un sinistro potente e preciso

Samardzic, De Laurentiis pronto a investire i 25 milioni incassati per Elmas. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano che ricorda l’interesse di Giuntoli per il centrocampista tedesco naturalizzato serbo (ha sei prese nella Nazionale serba).

Samardzic era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita, ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Ad agosto sembrava un acquisto già fatto: prestito oneroso intorno ai 4 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e altri 2 milioni di bonus eventuali. Visite mediche effettuate, ci siamo. Anzi, no: Mladen Samardzic, il padre del giocatore, cambia agente sul fotofinish, chiede di ridiscutere certi termini già pattuiti con il club e l’affare svanisce in uno schiocco di dita.

Adl non l’aveva mai dimenticato. E così ha ricominciato a dialogare con la famiglia Pozzo, forte anche del piccolo patrimonio ricavato dalla cessione di Elmas al Lipsia (ufficiale ieri, dal 1° gennaio): 20 milioni di base fissa e 5 di bonus. Più o meno la cifra di cui il presidente del Napoli e quello dell’Udinese stanno ragionando in ottica Samardzic. Talento puro, mezzala più incline alla fase offensiva con un sinistro potente e preciso, l’assist in dotazione. Visione e passo, magari non ancora esperto di fase difensiva ma tatticamente la crescita è la conseguenza dell’esperienza e del lavoro. E lui, dicevamo, ha 21 anni; 22 il 24 febbraio, per la precisione.

Secondo Pedullà c’è anche la Lazio su Samardzic che non è più titolare fisso nell’Udinese

Samardzic non è più un titolare fisso e questo particolare non può fare particolarmente piacere al diretto interessato. Mettiamola così: l’Udinese non vuole cederlo, ma le cose possano cambiare e comunque è una situazione da seguire. Del Napoli (che gradisce molto e in contatto dalla scorsa estate) abbiamo detto quasi una settimana fa, la Juve fin qui non ha mai approfondito, attenzione alla Lazio che aveva monitorato con grande attenzione la scorsa estate prima di andare su Guendouzi. Qui stiamo parlando di caratteristiche diverse e l’infortunio di Luis Alberto (lesione agli adduttori) più la situazione di Kamada (contratto in scadenza e possibilità di essere convocato in Coppa d’Asia) rendono inevitabile un intervento. Possibilmente andando su gente già protagonista nel nostro campionato, senza chiudere agli stranieri ma sapendo che in quel caso i tempi sull’apprendistato si allungherebbero. Di sicuro un sondaggio per Samardzic la Lazio lo farà, il resto lo vedremo. La scorsa estate il club friulano aveva accettato Basic in contropartita (bisogna capire cosa ne penserebbe il centrocampista fuori dai giochi) ma chiedeva almeno 17-18 milioni in aggiunta. Per il momento sono appunti di lavoro, in attesa di capire meglio la situazione.

