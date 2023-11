Zielinski: «Rinnovo? Non escludo di prolungare, le trattative col Napoli sono in corso»

A Tvp Sport: «L’offerta dell’Al Ahli? Era tutto vero ma non era ancora il momento di inseguire i soldi, che nella vita non sono tutto»

Ancora Piotr Zielinski che dalla Polonia rilascia un’intervista a Tvp Sport. Il centrocampista polacco del Napoli ha parlato della situazione sul suo rinnovo. Il contratto con il club di De Laurentiis è in scadenza, su di lui ci sono Inter e Juventus ma il calciatore ha dato priorità ai colori azzurri. Lui non vorrebbe ancora lasciare il Napoli.

«Rinnovo? Se ne sta occupando il mio agente. Le trattative col Napoli sono in corso. Non escludo che possa prolungare, lo scopriranno tutti a tempo debito. Per ora sono concentrato sul Napoli» ha chiarito Zielinski.

Il centrocampista in estate è stato molto vicino all’addio al Napoli. Su di lui è piombata l’Arabia Saudita. L’Al Ahli lo voleva per il suo centrocampo. Il centrocampista del Napoli ci ha pensato a lungo, poi ha scelto di rimanere nella sua Napoli. E il club saudita, per replicare allo sgarbo, si aggiudicò l’obiettivo di De Laurentiis per il post-Zielisnki, ovvero Gabri Veiga.

«Era tutto vero, ma volevo continuare a restare in Europa e giocare in Champions League. Non era ancora il momento di inseguire i soldi, che nella vita non sono tutto. Se in futuro dovesse ricapitare un’offerta del genere, magari la prenderò in considerazione».

Piotr ha 29 anni, il 30 giugno scade il suo contratto con il Napoli. C’è chi già parla di un suo ritiro dopo il Mondiale del 2026, quando avrà 32 anni. Lui però allontana qualsiasi possibilità:

«Adesso è troppo presto, c’è ancora tanto da fare e non ho l’età per pensare di chiudere la carriera».

L’Inter su Zielinski

Zielinski non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e da gennaio, se non dovessero cambiare le cose, potrebbe essere acquistato da un’altra squadra a parametro zero. Tuttomercatoweb scrive:

“Henrikh Mkhitaryan ha una mega offerta dall’Arabia Saudita. Un biennale a cifre importanti, circa 15 milioni di euro a stagione. In caso di addio, il nome caldo è quello di Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli. Nelle ultime settimane c’è stato un incontro con Aurelio De Laurentiis, con una fumata grigia circa il rinnovo. Il polacco sta bene in Italia e non vorrebbe lasciarla, sebbene abbia grossi interessamenti anche in Premier League. Dall’altro, appunto, l’Inter, che potrebbe venire incontro alle richieste di Zielinski, in un’operazione che sembra cucita addosso a Giuseppe Marotta”.

