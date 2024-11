Napoli in pole per Gudmundsson (Di Marzio)

Gli azzurri volevano già l’islandese del Genoa la scorsa estate. Anche la Juventus si è inserita nella corsa, offrendo Miretti e Barrenechea ai rossoblù.

L’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson sarà uno dei nomi più caldi di questo mercato estivo. L’islandese ha collezionato fino ad ora 16 gol 4 assist in questa stagione, contribuendo notevolmente alla già raggiunta salvezza dei rossoblù in Serie A. Gianluca di Marzio riporta che Napoli e Juventus sono interessate a lui, con gli azzurri al momento in pole.

Napoli in pole per Gudmundsson, la Juventus offre 2 giocatori al Genoa per averlo

Il giornalista sul suo sito:

Il Napoli ha fatto un sondaggio col Genoa per Albert Gudmundsson ed è al momento la squadra italiana più avanti nella corsa all’islandese. Il club di De Laurentiis vuole provare ad anticipare la concorrenza per assicurarsi il classe ’97. La scelta dipenderà anche da quello che sarà il prossimo allenatore dei campani. Un passo è già stato fatto, ma intanto si è mossa anche la Juventus. I bianconeri hanno proposto un’operazione che coinvolgerebbe anche Miretti e Barrenechea.

L’attaccante islandese era già sul taccuino degli azzurri la scorsa estate

I giornali parlavano così dell’attaccante del Genoa dopo la vittoria contro la Reggiana in Coppa Italia.

Il 26enne islandese, attaccante che può giocare sia come punta che come esterno, sta trascinando la sua squadra in questo inizio di stagione. Sei reti stagionali in dodici presenze fino ad ora, tra Serie A e Coppa Italia. Approdato al Genoa nel gennaio 2022, lo scorso anno ha concluso la stagione con 14 gol.

Quest’estate Gudmundsson era stato anche accostato al Napoli, come aveva riportato Gianluca Di Marzio; l’islandese sarebbe arrivato dopo l’addio di Lozano, ma come sappiamo, la società ha poi scelto di investire su un altro talento del Nord Europa, ovvero Lindstrom. Per il giocatore del Genoa, inoltre, gli ultimi mesi sono stati abbastanza travagliati anche per questioni extra-calcistiche; è stato, infatti, accusato di molestie sessuali e successivamente sospeso dalla Nazionale

