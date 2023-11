Zielinski, l’Inter vorrebbe sostituire Mkhitaryan con lui (Tmw)

C’è l’interesse anche di alcuni club della Premier League. Il polacco non ha ancora rinnovato con il Napoli.

Zielinski non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e da gennaio, se non dovessero cambiare le cose, potrebbe essere acquistato da un’altra squadra a parametro zero. Su di lui c’è fortemente l’Inter, soprattutto se dovesse partire Mkhitaryan. Tuttomercatoweb scrive:

“Henrikh Mkhitaryan ha una mega offerta dall’Arabia Saudita. Un biennale a cifre importanti, circa 15 milioni di euro a stagione. In caso di addio, il nome caldo è quello di Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli. Nelle ultime settimane c’è stato un incontro con Aurelio De Laurentiis, con una fumata grigia circa il rinnovo. Il polacco sta bene in Italia e non vorrebbe lasciarla, sebbene abbia grossi interessamenti anche in Premier League. Dall’altro, appunto, l’Inter, che potrebbe venire incontro alle richieste di Zielinski, in un’operazione che sembra cucita addosso a Giuseppe Marotta”.

IL NAPOLI PENSA A BALDANZI PER SOSTITUIRE IL POLACCO:

Il Napoli monitora da tempo Tommaso Baldanzi. Tutto dipende da Zielinski, se dovesse lasciare gli azzurri, De Laurentiis affonderà per il giovane centrocampista dell’Empoli. Baldanzi non ha ancora rinnovato con l’Empoli e a giugno andrà in scadenza di contratto con i toscani. Occasione a parametro zero per il Napoli, dunque, che è molto interessati al 20enne di Poggibonsi.

SUL RINNOVO NE SCRIVE PEDULLA’:

Si chiama diritto di precedenza. È quello che Piotr Zielinski vuole dare al Napoli, con un senso di appartenenza più unico che raro. Il suo contratto è in scadenza a giugno, potrebbe già strizzare l’occhio a qualcuno dando appuntamento al prossimo gennaio per le firme. Non l’ha fatto, almeno oggi è così. La scorsa estate c’erano i venti di Arabia che spiravano, a condizioni che quasi nessuno avrebbe respinto al mittente. E il Napoli non avrebbe potuto competere. Piotr, invece, ha detto “no, grazie” con la convinzione di sempre che dal Maschio Angioino non si sarebbe voluto staccare. Adesso viene accostato a chiunque, persino alla Juve a parametro zero senza che vi sia mezza traccia e molto difficilmente ci sarà.

