Napoli, si avvicina il rientro in campo di Zielinski. Terapie per Osimhen

Report dell’allenamento di oggi. Il polacco, insieme a Lindstrom, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui.

Dopo la sconfitta contro il Bologna al Maradona per 2-0, il Napoli si prepara al match contro la Fiorentina di venerdì 17 maggio, ore 20:45. Per entrambe le squadre sarà un match chiave in vista della qualificazione in Conference League per la prossima stagione.

Napoli, il report dell’allenamento di oggi

Dal sito ufficiale della società, il report dell’allenamento svolto stamattina:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Lindstrom e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Palestra per Mario Rui. Osimhen ha fatto terapie. Mazzocchi si è allenato in gruppo”.

Il futuro di Kvara è il grande tema del momento, dopo il primo incontro interlocutorio per il rinnovo e con il secondo in arrivo a fine stagione. Gli scenari, al momento, sono aperti a qualsiasi soluzione, perché di fronte a un’offerta indecente – leggasi almeno 120-130 milioni di euro, come la clausola rescissoria di Victor Osimhen – anche la resistenza di Aurelio De Laurentiis può vacillare. L’anno fallimentare del Napoli non permette di escludere alcuna eventualità, perché è vero che De Laurentiis vuole blindare con un contratto da top player il georgiano, ma è altrettanto vero che Kvara potrebbe desiderare di continuare il suo percorso di crescita in Champions, la vetrina più ambita.

L’ultima estate ha insegnato che tenere giocatori scontenti non porta da nessuna parte, anzi si rischia di contagiare lo spogliatoio e poi di perdere il punto di riferimento principale: il bene del Napoli.

