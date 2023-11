Ultras Union Berlino, vietato lo stadio a Napoli dopo l’attacco alla polizia? (Gazzetta)

Numerosi i danni, i poliziotti hanno fatto fatica a contenere la violenza. Oggi la decisione delle autorità

Ultras Union Berlino, dopo gli scontri potrebbe essere vietato loro di entrare allo stadio. Lo scrive la Gazzetta.

Ultras Union Berlino

Un’azione di massa, con i tifosi che si sono radunati per le strade del centro, tra piazza Garibaldi e corso Umberto, e poi hanno marciato fino a piazza Dante, tutti vestiti di bianco:

Il bilancio finale parla di undici ultrà tedeschi arrestati sui circa duecento partecipanti al corteo, con le forze dell’ordine che hanno fatto molta fatica a contenere la violenza dei tedeschi. Alla luce anche di quanto avvenne lo scorso marzo, c’è agitazione per quello che potrà accadere oggi nelle ore precedenti alla partita. E si fa anche largo la clamorosa ipotesi di non permettere ai sostenitori tedeschi arrivato in Campania di entrare allo stadio questo pomeriggio, visto i numerosi danni: anche a via Toledo e piazza Carità si sono viste scene di vera e propria guerriglia urbana, negozi distrutti e poliziotti feriti. Insomma un’altra serata di straordinaria follia ultrà che costringerà oggi le forze dell’ordine a vigilare sin dall’alba le strade del cuore di Napoli.

LA CRONACA DI IERI SERA

Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l’infausto precedente dello scorso anno con l’Eintracht Francoforte. Ieri c’è stata guerriglia in pieno centro a Napoli tra ultras Union Berlino e la polizia.

Come la scorsa stagione i tedeschi – incappucciati con felpe bianche – hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze dell’ordine: è andata in scena una guerriglia urbana, negozi devastati tra via Toledo e piazza Dante.

È stata una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine – riferisce la Gazzetta dello Sport – che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni dei gruppi ultras napoletane.

Ci sono feriti tra le forze dell’ordine, undici persone sono state arrestate.

In precedenza i tifosi avevano sfilato lungo corso Umberto, vicino alla Stazione centrale.

Scrive la Gazzetta:

blindati della polizia e dei carabinieri hanno sorvegliato la zona in attesa del transito dei sostenitori della squadra. C’era infatti preoccupazione per aggressioni da parte di ultrà del Napoli e anche per il possibile arrivo di tifosi tedeschi privi di biglietti, preoccupazione dovuta anche agli incidenti registrati lo scorso marzo quando a Napoli venne a giocare l’Eintracht Francoforte.

ilnapolista © riproduzione riservata