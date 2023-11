Ultras Union Berlino a Napoli, attacchi alla polizia: 11 arresti, negozi devastati in centro

Feriti tra le forze dell’ordine. Ancora una volta problemi con gli ultras tedeschi, dopo la guerriglia di marzo con i supporter dell’Eintracht

Ultras Union Berlino a Napoli, scontri con la polizia: 11 arresti, negozi devastati in centro.

Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l’infausto precedente dello scorso anno con l’Eintracht Francoforte. Ieri c’è stata guerriglia in pieno centro a Napoli tra ultras Union Berlino e la polizia.

Come la scorsa stagione i tedeschi – incappucciati con felpe bianche – hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze dell’ordine: è andata in scena una guerriglia urbana, negozi devastati tra via Toledo e piazza Dante.

È stata una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine – riferisce la Gazzetta dello Sport – che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni dei gruppi ultras napoletane.

Ci sono feriti tra le forze dell’ordine, undici persone sono state arrestate.

In precedenza i tifosi avevano sfilato lungo corso Umberto, vicino alla Stazione centrale.

Scrive la Gazzetta:

blindati della polizia e dei carabinieri hanno sorvegliato la zona in attesa del transito dei sostenitori della squadra. C’era infatti preoccupazione per aggressioni da parte di ultrà del Napoli e anche per il possibile arrivo di tifosi tedeschi privi di biglietti, preoccupazione dovuta anche agli incidenti registrati lo scorso marzo quando a Napoli venne a giocare l’Eintracht Francoforte.

