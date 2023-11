Tudor, De Laurentiis gli ha offerto 7 mesi di contratto con opzione 2025, lui ci sta pensando (Corsport)

Conosce le storie di spogliatoio. E ha carattere, personalità, idee: tutto ciò che serve al Napoli talentuoso ma depresso di questo periodo

De Laurentiis a Tudor ha offerto 7 mesi di contratto con opzione 2025, lui ci sta pensando. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

La situazione, nella sua complessità, è piuttosto definita: Aurelio voleva Conte, che però ha declinato, preferisce un progetto nuovo di zecca; e così s’è rivolto a Tudor, 45 anni, un passato all’Udinese, al Verona e all’Hajduk Spalato, poi da vice di Pirlo alla Juve, di nuovo al Verona e nella scorsa stagione all’Olympique Marsiglia. Tudor di base adotta la difesa a tre: 3-4-3, 3-4-2-1 e così via. Ma nel calcio è una questione di sistemi, mica di numeri, e lui è un allenatore sveglio, giovane, pratico; ex calciatore (di ottimo livello), ha lavorato con Simeone a Verona e conosce le storie di spogliatoio. E ha carattere, personalità, idee: tutto ciò che serve al Napoli talentuoso ma depresso di questo periodo. De Laurentiis gli ha prospettato 7 mesi di contratto, fino a giugno, con opzione di rinnovo fino al 2025 a favore del club. Igor non ha accettato al buio ma neanche rifiutato: sta riflettendo, ovviamente. Il Napoli è una chance enorme, è la squadra campione d’Italia, il regno di Osi e Kvara, Jack e Di Lorenzo.

TUDOR ARRIVA OGGI (GAZZETTA)

Tudor al Napoli, oggi l’annuncio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita.

Ieri, dopo aver assistito all’ennesimo scempio della squadra campione d’Italia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare allenatore. L’annuncio ci sarà con ogni probabilità oggi, quando il Napoli vorrà comunicare il nuovo tecnico. Una scelta che dovrebbe ricadere su Igor Tudor, il croato già sondato anche nella precedente sosta di ottobre, dopo Antonio Conte. Ma allora il patron, preso atto del “no” dell’ex c.t. azzurro, ha preferito rimettere in sella Rudi Garcia, cominciando a presenziare ogni giorno gli allenamenti del francese, da tutor, di fatto già depotenziato e che ieri con l’Empoli è arrivato al capolinea dopo la terza sconfitta al Maradona in campionato su 6 partite con una media di 1,17 punti che serve più o meno per evitare la retrocessione in Serie B. Ma vediamo di ripercorrere una giornata difficile, inimmaginabile per chi sei mesi fa festeggiava un favoloso scudetto con Spalletti.

