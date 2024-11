Psg-Tolosa, i tifosi fischiano quando Mbappé viene annunciato tra le formazioni (VIDEO)

Con il senno di poi, Kylian Mbappé rimpiangerà l’annuncio del 13 febbraio, quando ha avvertito Nasser al-Khelaifi che avrebbe lasciato il Psg? Questa data ha fatto cominciare una svolta negativa alla sua stagione. Da allora, Luis Enrique lo ha trattato in modo diverso, con un improvviso calo del tempo di gioco. In due match importanti contro il Borussia Dortmund in Champions, ideali per fare la storia del Psg, lo abbiamo visto senza soluzioni. Sulla fascia sinistra, non ha fatto la solita differenza. Emergevano in lui impotenza e rassegnazione. Psicologicamente, non è uscito indenne da questi ultimi mesi attraversati in un ambiente in cui non sta più crescendo.

Contro il Dortmund, non reggeva fisicamente. Il desiderio di segnare c’era ma le sue gambe non hanno retto, pagando la mancanza di ritmo e continuità. Ha segnato 30 gol in 29 partite in tutte le competizioni fino al 13 febbraio; 13 gol in 17 partite da allora, un’efficienza che è diminuita del 26%.