Kvaratskhelia, il Napoli lo valuta qualcosa in più di 130 milioni (Corsport).

Ecco cosa scrive Fabio Mandarini:

Il Napoli non vuole perdere Kvara, non ci pensa, e se proprio dovesse accadere di non riuscire a trattenerlo, beh, sarebbe soltanto al cospetto di un’offerta talmente indecente da scioccare il presidente: un anno fa, questo genio georgiano poco più che ventenne, non aveva prezzo. Era impossibile stabilirlo. E oggi nonostante una stagione piena di bassi a soffrire insieme con la squadra e molto da solo i contraccolpi della caduta libera degli ex campioni d’Italia – forse più di chiunque altro -, il club lo valuta almeno 130 milioni. Giù di lì, qualcosa in più e non in meno. Il Psg è avvertito: è un gioiello, un pezzo da collezione che Adl vuole esibire nel salotto di casa del nuovo allenatore. Ovvero: vuole rinnovare il suo contratto. La trattativa è nel vivo, nei pressi della partita con la Roma è andato in scena un incontro con il suo manager Mamuka Jugeli e con suo padre Badri, ma per l’intesa occorre parlarne ancora. Si rivedranno presto.

Kvaratskhelia, Luis Enrique lo considera uno dei potenziali sostituti di Mbappé (Repubblica)

“Luis Enrique ha una priorità per sostituire Mbappé: Khvicha Kvaratskhelia”. Lo scrive stamattina Rmc Sport. In Francia è già cominciata la fase due del Psg, dopo l’eliminazione contro il Borussia Dortmund in semifinale di Champions League. “Parigi si sta già preparando per ciò che verrà dopo – scrive il giornale francese – Discussioni già avvenute nelle scorse settimane tra l’entourage del giocatore del Napoli e i vertici del club della capitale in trasferta in Italia. Gli scambi sono stati positivi e il 23enne georgiano era entusiasta. Per il momento però non è stato raggiunto alcun accordo, né tra il PSG e il giocatore, né con il Napoli”.

E’ anche vero però che “nulla dice che il club partenopeo sarebbe disposto a lasciare partire Kvaratskhelia. La scorsa estate il Napoli non ha rinunciato a nulla per di Victor Osimhen, nonostante i numerosi interessi. L’attaccante nigeriano è poi rimasto”.

