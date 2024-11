De Laurentiis giovedì rassicuri i tifosi sul futuro del Napoli (Corbo)

Ci sarà la conferenza dei due ritiri. il presidente avrà l’occasione di rassicurare il pubblico sconcertato dai risultati e dalle nebulose prospettive

De Laurentiis giovedì rassicuri i tifosi sul futuro del Napoli. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica. Giovedì è prevista la consueta conferenza stampa di presentazione dei due ritiri del Napoli: uno a Dimaro e l’altro a Castel Di Sangro.

Scrive Corbo:

Napoli apre una finestra giovedì. La conferenza offre una opportunità. Come in politica: si fissa un tema che diventa un pretesto per parlare d’altro.

L’appuntamento prevede la presentazione dei due ritiri estivi. Si sa abbastanza di Dimaro, località amica dei napoletani come la Val di Sangro. Una pec al sindaco Angelo Caruso a marzo ha confermato l’opzione per il soggiorno in Abruzzo. A Castel Volturno il presidente ha una indifferibile occasione: non annunciare, ma rassicurare il pubblico sconcertato dai risultati della squadra e dalle nebulose prospettive.

L’annuncio dopo Napoli-Lecce. Ma è importante che giovedì il Napoli dica ancora di esistere. Il silenzio fa calare altro buio. Giovedì la conferenza per la presentazione dei due ritiri estivi i tifosi aspettano risposte.

De Laurentiis spinge per Conte, ma Chiavelli pensa sia un azzardo economico (calciomercato.it)

Napoli, De Laurentiis prova ad accelerare per Conte ma l’amministratore delegato Chiavelli preferirebbe puntare su profili come quelli Pioli e Gasperini Lo scrive Mirko Calemme su calciomercato.it: “In cima alla lista del patron, da ottobre scorso, c’è sempre e solo il nome di Antonio Conte. Nei giorni scorsi i contatti con il salentino si sono riaccesi dopo una fase di stallo che aveva visto in ascesa le quotazioni di Pioli e Gasperini. La prima bozza di proposta a Conte prevede un ingaggio con una base fissa (lontana dalle richieste del mister, superiori agli 8 milioni di euro) che incrementerebbe in base agli obiettivi raggiunti”. Conte non convince Chiavelli “La sua idea convince gran parte della dirigenza (con Manna, ovviamente, in prima fila), ma non uno dei suoi uomini di fiducia: Andrea Chiavelli. L’amministratore delegato, anche se si vede pochissimo allo stadio e davanti alle telecamere, ha un peso enorme nelle scelte del Napoli e, a suo avviso, la scommessa Conte sarebbe troppo rischiosa dal punto di vista economico. Chiavelli preferirebbe puntare su Pioli o Gasperini, e le riflessioni di questi giorni dipendono principalmente dai suoi dubbi. Per quanto le obiezioni dell’ad rappresentino un ostacolo, l’ultima parola spetterà, come sempre, al presidente“.

