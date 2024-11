Manna non sposta De Laurentiis dal centro della scena (Corbo)

Il vice di Giuntoli non farà certo meno di Meluso finito subito nell’anonimato e di Sinicropi (il genero di De Laurentiis)

Manna non sposta De Laurentiis dal centro della scena. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Napoli si aspettava un manager autorevole di provata abilità. Non il sosia di Marotta, largamente presente nei trionfi di Juve e Inter, ma uno che riporti il Napoli sul mercato con l’abilità di Cristiano Giuntoli. I suoi colpi hanno dato la base perché Spalletti vi montasse il suo capolavoro. È arrivato il vice di Giuntoli. Nessun pregiudizio su Giovanni Manna, 35enne dirigente, descritto come ambizioso e tenace.

Non farà certo meno di Meluso finito subito nell’anonimato con l’altro ds Antonio Sinicropi. L’arrivo di Manna non sposta dal centro della scena De Laurentiis dopo 19 anni di immensi meriti, per intuizioni e capacità, e dopo il ventesimo della catastrofe. De Laurentiis riparte con Manna. Giusto che dica qualcosa di importante. Far sapere che il Napoli c’è, c’è ancora lui con una nuova esperienza corroborata dagli insuccessi di questo improvviso declino.

Manna cinque anni al Napoli (scritto un mese fa)

Manna arriverà al Napoli. All’interno dell’ambiente Juventus si lavora per definire le modalità dell’addio. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, verrà tutto definito a fine campionato e Manna firmerà per De Laurentiis un contratto quinquennale. Ecco cosa scrive: Giovanni Manna lascerà la Juventus. Ormai da qualche tempo la situazione è chiara. Per lui all’orizzonte c’è un nuovo progetto: il Napoli di Aurelio De Laurentiis. E per questo le partiti all’interno della Juventus sono al lavoro per definire la questione. Ieri Manna tra l’altro non era presente allo stadio Grande Torino per il derby. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza nel giugno 2025 ma si arriverà alla risoluzione contrattuale. Manna è già al lavoro per il nuovo allenatore I tempi non saranno brevissimi ma neanche troppo lunghi. A fine campionato tutto verrà sistemato con Manna che così potrà liberarsi e definire il suo accordo con il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha scelto lui per ripartire con un nuovo progetto e gli ha mostrato fiducia con un accordo decisamente importante: cinque anni di contratto. I due stanno adesso lavorando sul nuovo allenatore, su quella guida tecnica da cui ripartire dopo una stagione decisamente deludente. De Laurentiis è pronto a dargli 100 milioni per fare mercato (Gazzetta) De Laurentiis darà a Manna cento milioni per il mercato del Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano. Il Napoli guarda a quota 100. Tanti, infatti, sono i milioni di euro che con ogni probabilità De Laurentiis darà come budget a Manna per rimodellare la squadra. Il tutto sarà possibile grazie agli introiti derivanti dalla cessione di Osimhen. Che il suo futuro sia a Parigi o in Inghilterra, il prezzo è già fissato dalla sua clausola rescissoria che oscilla tra i 120 e i 130 milioni.

