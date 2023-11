Tudor al Napoli, oggi l’annuncio (Gazzetta)

Era già stato sondato a ottobre, dopo Antonio Conte. Poi ha optato per il controllo a uomo di Garcia di fatto depotenziato

Tudor al Napoli, oggi l’annuncio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita.

Ieri, dopo aver assistito all’ennesimo scempio della squadra campione d’Italia, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare allenatore. L’annuncio ci sarà con ogni probabilità oggi, quando il Napoli vorrà comunicare il nuovo tecnico. Una scelta che dovrebbe ricadere su Igor Tudor, il croato già sondato anche nella precedente sosta di ottobre, dopo Antonio Conte. Ma allora il patron, preso atto del “no” dell’ex c.t. azzurro, ha preferito rimettere in sella Rudi Garcia, cominciando a presenziare ogni giorno gli allenamenti del francese, da tutor, di fatto già depotenziato e che ieri con l’Empoli è arrivato al capolinea dopo la terza sconfitta al Maradona in campionato su 6 partite con una media di 1,17 punti che serve più o meno per evitare la retrocessione in Serie B. Ma vediamo di ripercorrere una giornata difficile, inimmaginabile per chi sei mesi fa festeggiava un favoloso scudetto con Spalletti.

LO SCONTRO NEGLI SPOGLIATOI (CORSERA)

De Laurentiis pesante negli spogliatoi verso giocatori e Garcia, reazione d’ira e sdegno (Corsera).

Scrive Monica Scozzafava:

Rudi Garcia ci ha messo del suo nella sconfitta con l’Empoli: ha sfidato tutti e tutto proponendo in avvio una squadra senza Kvara e Zielinski, salvo poi rivedere le scelte dopo 9 minuti della ripresa, risistemandosi come sempre. La frittata è già fatta e al netto di qualche giocata individuale (il solito Kvara) il Napoli continua ad esibire il marchio di fabbrica: squadra scombinata e lunga. Eppure durante l’intervallo la strigliata di De Laurentiis nello spogliatoio è stata pesante, verso i giocatori e verso l’allenatore, modi e toni di voce fermi e decisi. Reazione d’ira e di sdegno.

ilnapolista © riproduzione riservata