Tuchel, il giornalista di Sky: «La sua reazione era prevedibile»

La assurda reazione di Tuchel dopo la partita contro il Dortmund ha scatenato polemiche. Oggi l’autorevole quotidiano tedesco Faz fa notare che sì Bayern-Dortmund è il “Klassiker” ma il risultato è scontato e stavolta la vittoria del Bayern ha fatto notizia per il punteggio. Come a dire che il Borussia non è un banco di prova per capire se il Bayern abbia o meno effettuato quei miglioramenti di cui ha parlato Lothar Matthäus.

Difeso dai suoi, ridimensionato dagli altri. Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco, ne ha preso le difese.

«Il fatto che tutto si riduca alla sconfitta in coppa e che anche delle vittorie si parli male non è assolutamente giusto»

Poi ha aggiunto: «È del tutto comprensibile che Thomas Tuchel non lasci che vada così, e ha il nostro pieno sostegno»

«Perché non dovrebbe permettergli di difendersi?»

Per l’amministratore delegato è assolutamente comprensibile lo sfogo di Tuchel dopo l’imbarazzo della coppa: «Ma come ho già detto: l’allenatore non perde da solo, perdiamo insieme e vinciamo insieme», ha sottolineato.

«Abbiamo avuto il miglior inizio in Bundesliga degli ultimi sette anni e abbiamo vinto tutte le partite in Champions League»

Il presentatore di Sky Sebastian Hellmann, con cui si era sfogato in tv il tecnico, non è rimasto sorpreso dal comportamento dell’allenatore del Bayern Thomas Tuchel dopo la vittoria di Dortmund.

«Il tutto era già prevedibile nella conferenza stampa di venerdì».

Il suo comportamento nella vittoria per 4-0 a Dortmund e nella conferenza stampa del giorno prima erano indicativi del comportamento di Tuchel nella successiva intervista a Sky. «Thomas Tuchel ha acceso la miccia venerdì ed è finita sabato dopo la partita», ha detto Hellmann.

Può capire che a volte “scoppia il colletto”, ma non capisce perché “l’equità e il rispetto vengono messi in fondo”. Il 56enne ha rivolto un appello a Tuchel affinché accetti anche altri pareri.«Bisogna dare all’altra persona una possibilità secondo il motto: questa è la mia opinione e questa è la tua»

Quello che era successo:

Tuchel non ha digerito le critiche dopo l’uscita dalla coppa e ha fatto lo splendido dopo il 4-0 al Dortmund: «Ora dovete fare inversione a U, divertitevi»Venerdì, alla conferenza stampa prima della partita di Dortmund, Tuchel ha reagito in modo divertente ad Hamann e Matthäus e ha fatto ridere: «Vedo che nessuno dei due evolve». Dopo il 4-0 al Borussia, Tuchel non ha cambiato atteggiamento ed è rimasto decisamente provocatorio.

