Conte sarà un fortunale per tutti: ambiente, società e giocatori. Porterà l’ossessione per la vittoria

Non è un’invasione dei lanzichenecchi, ma il corposo investimento su figure pesanti e pensanti rappresenta una discontinuità marcata nel ventennio a trazione Filmauro. De Laurentiis non sarà più l’unico frontman societario, non può più esserlo. L’ultima annata ne ha la fiaccato verve, e ne ha diminuito la credibilità dialettica in tutte le materie che ha toccato: squadra, tecnici presenti e passati, stadio, centro sportivo e mercato. Sarà importante che tutti in società parlino la stessa lingua, che abbiano unità d’intenti per ottenere obiettivi e riconoscimenti, di cui entrambe le parti sono affamate.

Conte sarà un fortunale per tutti. Ambiente, società e giocatori. Il Napoli con lui cambierà radicalmente. Andrà a completare il proprio dna con il pezzo mancante: l’ossessione per la vittoria. Ossessione figlia di un allenatore dal fortissimo impatto emotivo, dalla forte personalità e dalla militaresca disciplina. Non si tornerà indietro facilmente. Non ci sono intenzioni negative. Ma il Napoli e Conte sono due anime che si incontrano, consapevoli di potersi regalare gioia ma anche sofferenza, entrambi consapevoli, che insieme, in questo particolare pezzo della propria vita, hanno reciprocamente bisogno l’uno dell’altro. Certamente le clausole d’uscita poste da entrambi i contraenti, all’interno del contratto, sono una ciambella di salvataggio per tutti. Conte a determinate condizioni difficilmente sbaglia. De Laurentiis deve essere prudentemente ambizioso. Nella Prussia di inizio ottocento Bismarck chiamava “Realpolitik”. L’auspicio è che Conte riesca ad entrare con la propria mentalità e la propria cultura del lavoro, in una squadra che ha sempre lavorato diversamente, e che negli ultimi undici anni ha prediletto un tipo di calcio e di mentalità agli antipodi del tecnico salentino. Saranno fondamentali le figure mediane che lo accompagneranno in questa nuova avventura. Sia Manna, disimpegnatosi dalla sessione dei trasferimenti, che Oriali avranno il compito di ricostruire uno spogliatoio desertificato da autorevolezza e dal diritto di abitarlo. L’impropria presenza di Giuffredi ha creato tantissimi malumori nel gruppo squadra, straniante l’apporto del club manager Antonio Sinicropi. Il solo Mauro Meluso ha portato a termine con enorme dignità un compito ingrato, svuotato sin da subito di potere ed autonomia, mettendo voce e faccia nei momenti peggiori della stagione.

Non tanto la partenza di Spalletti, non quella di Giuntoli, ma la mancata sostituzione, agli occhi del gruppo squadra di figure mediane credibili, affidabili e terze, ha condotto dal primo al decimo posto in una sola stagione. A Conte, a Manna ed Oriali il difficile compito di riportare il Napoli nella posizione che lo scorso anno ha occupato per trentaquattro giornate. Per farlo sarà necessaria tanta pazienza e tanta abnegazione. L’opportunità di poter ripartire sfruttando la settimana tipo per un intero anno, mondando d’umiltà nei turni agostani di coppa Italia sono un’opportunità unica per potersi rigenerare. Per tornare ad essere una squadra temibile.

Per diventare la squadra di Antonio Conte.