Niente nazionale per Osimhen: il nigeriano fuori 4 settimane per infortunio

Salterà le partite di qualificazione ai Mondiali contro Sudafrica e Benin

Osimhen non giocherà con la sua Nazionale: l’attaccante nigeriano si è infortunato e sarà fuori per 4 settimane, saltando gli impegni per la qualificazione ai Mondiali.

Osimhen salterà le partite di qualificazione ai mondiali del mese di giugno

L’annuncio è stato dato direttamente dalla nazionale nigeriana sui social. Sul profilo X si legge:

“Aggiornamenti dal campo: il miglior giocatore africano dell’anno, Victor Osimhen è infortunato e sarà fuori per 4 settimane“.

Camp update: Africa Player of the Year, Victor Osimhen is injured and out for 4 weeks. Super Eagles’ Coach Finidi George has called up Enugu Rangers’ left back Kenneth Igboke for the WC qualifiers against South Africa and Benin Rep. #soarsupereagles pic.twitter.com/uEGaYBoG1n

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) May 28, 2024

Osimhen, il Napoli non ha ancora ricevuto offerte. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Napoli non ha ancora ricevuto offerte per Osimhen .La valutazione di Osimhen, almeno quella di partenza, è cristallizzata dalla clausola rescissoria compresa tra 120 e 130 milioni inserita nel suo contratto: chi la pagherà, se Victor sarà d’accordo, lo porterà a casa. In Arabia Saudita sono pronti da un anno a coprirlo d’oro, ma il giocatore è ambizioso, ha sogni e aspirazioni: ha 25 anni, è nel pieno della carriera e vuole giustamente vivere grandi giorni e notti magiche di calcio. Meglio ancora se in Premier: dove il Chelsea, a parziale copertura dell’importo, potrebbe provare a inserire Lukaku o magari Casadei come contropartita parziale; e lo United, invece, Greenwood. Il Psg, che resta sullo sfondo anche perché Osi a Parigi è di casa (ci è andato anche a inizio settimana peruna visita lampo di una giornata), potrebbe invece proporre Ugarte o Kolo Muani, in lista di sbarco.

