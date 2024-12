Napoli, con Conte Lukaku diventa l’obiettivo numero uno per l’attacco (Gazzetta)

Oltre a Kvara e a Di Lorenzo (al netto dello strappo) tre uomini da cui ripartire: Rrahmani, Lobotka e Anguissa. Da rigenerare invece Cajuste, Natan e Lindstrom

Conte studia già la rosa del Napoli mentre i suoi legali sono a lavoro in sinergia con la dirigenza del Napoli per sistemare gli ultimi accordi. Il tecnico ha già in mente dove e come intervenire. Con lui l’obiettivo numero uno del mercato diventa Lukaku. I punti fermi da cui ripartire, oltre a Kvara e a Di Lorenzo (al netto dello strappo), sono Rrahmani, Lobotka e Anguissa. E poi ci sono giocatori da rigenerare presi la scorsa estate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Lukaku lo volle Conte all’Inter e il suo impatto fu devastante

Scrive il quotidiano:

Al momento ci sono tre uomini da cui ripartire: Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Rrahmani è stato il capitano a Firenze, nell’unica partita in cui Di Lorenzo non ha giocato: Amir – come tutti – ha avuto una stagione storta, ma resta giocatori affidabile, che in passato si è messo in evidenza giocando in una difesa a tre. Centrale o braccetto di destra, Rrahmani è l’unico difensore sicuro di far parte del nuovo progetto. E non cambierà la spina dorsale: Lobotka e Anguissa garantiscono esperienza, qualità, fisicità, senso tattico e dinamismo. Lobo è il faro della squadra da due stagioni e pure in questo anno nero ha spesso salvato la faccia. Diverso è il discorso di Anguissa, crollato mentalmente e fisicamente: dopo la Coppa d’Africa non è stato più lo stesso e non a caso il Napoli non si è più rialzato. Se ritrova la condizione, sarà un titolarissimo. Come lo sarebbe Lukaku, obiettivo numero uno per l’attacco in caso di arrivo di Conte: all’Inter lo volle Antonio e l’impatto con la A fu devastante.

Una delle missioni più delicate sarà quella di rigenerare gli acquisti della scorsa estate, clamorosamente bocciati da tre allenatori su tre. Jens Cajuste è quello che ha giocato di più. E chissà che la cura Conte non faccia effetti anche su Natan. E occhio a Lindstrom, vedremo cosa ne penserà Conte.

