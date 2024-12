Conte-Napoli, ci vorranno giorni: diversi punti del contratto ancora in discussione (Romano)

L’esperto di calciomercato su X: “È cominciata oggi la revisione dei contratti. Accordo confermato fino al 2027. Il tecnico ha scelto lo staff”

Conte-Napoli, avvocati a lavoro per la revisione dei contratti. Accordo confermato fino al 2027. L’allenatore ha scelto il suo staff.

Lo scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

“Gli avvocati del Napoli e il campo di Antonio Conte hanno iniziato oggi a revisionare tutti i contratti. Accordo confermato fino a giugno 2027.

In discussione diversi punti dell’affare, nel frattempo Conte ha scelto il suo staff.

Oggi non verrà firmato nulla, seguiranno aggiornamenti questa settimana”.

Conte al Napoli è solo questione di tempo. Domenica scorsa c’è stato lo scambio di documenti, De Laurentiis vuole chiudere la trattativa entro il 2 giugno e organizzare una presentazione in grande stile.

Lo scrive l’edizione online della Repubblica:

“Il conto alla rovescia vale anche per Antonio Conte. Domenica scorsa il primo scambio di documenti tra le parti, con gli avvocati del Napoli e di Conte che hanno iniziato a visionare le pagine. L’accordo economico è stato trovato sulla base di un triennale da 9 milioni di euro a stagione, più 1 di bonus in caso di vittoria del campionato. L’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis è chiudere la trattativa entro il 2 giugno, per poi organizzare la presentazione del tecnico leccese in grande stile. Di Lorenzo vuole andare via

La dirigenza del Napoli è alle prese anche con il caso legato a Giovanni Di Lorenzo. Il capitano vuole lasciare la squadra – Conte cercherà di fargli cambiare idea – perché, come spiegato dal suo procuratore, non sente più la fiducia della società. Di Lorenzo piace moltissimo alla Juventus ma anche alla Roma di Daniele De Rossi. Il prezzo di partenza è di 20 milioni di euro, entrambi i club però sperano di raggiungere un accordo con il Napoli intorno ai 15 milioni”.

