Le Olimpiadi del 2036 si svolgeranno a Doha (Relevo)

Le Olimpiadi 2036 si svolgeranno a Doha, in Qatar. L’indiscrezione proviene dalle fonti di Relevo, secondo cui il Comitato Olimpico sarebbe propenso ad affidare l’organizzazione dei Giochi al Qatar.

“Relevo” scrive:

Doha ospiterà i Giochi Olimpici del 2036 . La capitale del Qatar sta definendo gli ultimi dettagli con il Comitato Olimpico Internazionale per essere la prossima prescelta nella grande corsa per ospitare la competizione multisportiva per eccellenza. Dopo Parigi 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, arriverà il turno del Qatar.

Come appreso da Relevo, esponenti di peso del Comitato Olimpico Internazionale confermano che la candidatura del Qatar sarà quella scelta a scapito delle altre che hanno mostrato interesse ad organizzare l’evento. I Giochi del 2036 coincidono con un’edizione in cui, nella regola non scritta della rotazione dei continenti, toccherebbe ad una città asiatica dopo l’Europa (Parigi 2024), l’America (Los Angeles 2028) e l’Oceania (Brisbane 2032).

Intanto il Cio si prepara alle Olimpiadi 2024 e lo fa con un piano per preservare la salute mentale degli atleti

Il Cio ci tiene alla salute mentale degli atleti. Ci aveva già pensato durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. In quell’occasione il Comitato Olimpico aveva infatti approntato un sistema a tutela della salute mentale degli atleti. A Parigi 2024 questo sistema sarà implementato e migliorato anche grazie all’Intelligenza Artificiale. Lo scrive il Guardian.

L’attenzione sulla salute mentale degli atleti si è innalzata “ancor prima che la ginnasta Simone Biles portasse il problema a un’esposizione globale“. Il Comitato Olimpico Internazionale aveva riconosciuto la necessità di sostenere gli atleti e stabilito un kit di strumenti per la loro salute mentale.

