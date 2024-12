Di Lorenzo, la Juve punta ad abbassare la valutazione con le contropartite: da Perin a Rugani e Kean (Gazzetta)

Lo strappo mette il Napoli un po’ alle strette. L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per il difensore, ma lui vuole restare in Italia e a Torino c’è Giuntoli

Giovanni Di Lorenzo dopo lo strappo con il Napoli sta cercando una nuova squadra. L’Atletico Madrid del Cholo Simeone ha fatto un sondaggio, il capitano del Napoli vorrebbe rimanere in Italie e a Torino c’è Giuntoli con cui c’è stima e affetto reciproci. La Juve punta ad abbassare il prezzo dei 20 milioni con qualche contropartita: Perin, Rugani o Kean. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

La Juve punta ad abbassare la valutazione di 20 milioni

Scrive la Gazzetta:

E così, dopo un’annata disastrosa, nel Napoli continua a regnare il caos. Il club azzurro ora non può permettersi di tenere uno scontento in rosa, anche per l’ingaggio da 3,2 milioni a stagione netti: contratto rinnovato l’estate scorsa, in piena enfasi scudetto, e che scadrà nel 2028 (con opzione al 2029). Di Lorenzo diventa così, inevitabilmente, un obiettivo di Juve e Inter, mentre dall’estero ha già fatto un sondaggio l’Atletico Madrid. Ma Giovanni vuole restare in Italia e a Torino c’è Giuntoli, l’uomo che lo ha voluto a Napoli anni fa, dopo una grande stagione a Empoli. Tra i due stima e affetto sono reciproci. Il Napoli valuta il capitano circa 20 milioni. Troppi oggi per la Juve che, come detto, ha altre (costose) priorità, da Koopmeiners a Calafiori. La rottura col giocatore mette il Napoli un po’ alle strette nella trattativa. Ecco perché alla Juve pensano di poter abbassare la cifra con l’inserimento di qualche contropartita. Da Perin (in uscita) a Rugani (il Napoli cerca due difensori abituati a giocare a tre) e Kean (scadenza 2025), i nomi possono essere molteplici.

L’agente di Di Lorenzo: «Per Conte è incedibile? Ci dovevano pensare prima»

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante Si Gonfia La Rete chiarendo la questione della cessione chiesta dal suo assistito:

Sky dice che per Conte sarà incedibile.

«Ci dovevano pensare prima! Nella vita non si dà fiato alle parole, le parole si pesano e possono far male, prima di andare da Di Lorenzo allora prendete l’allenatore, non si può sempre parlare e tornare sempre indietro. Io ho detto delle cose, rinnoviamo a vita, non rinnego, ma la gente dimentica che vale finché il club ha fiducia, se ti mettono in discussione allora andiamo via».

ilnapolista © riproduzione riservata