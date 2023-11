Anche Tuchel è insofferente alle critiche e in tv fa l’offeso con Matthäus

Non ha digerito le critiche dopo l’uscita dalla coppa e ha fatto lo splendido dopo il 4-0 al Dortmund: «Ora dovete fare inversione a U, divertitevi»

Anche Tuchel è insofferente alla critiche e in tv fa l’offeso con Matthäus.

Il problema, ovviamente, è globale. I professionisti strapagati del calcio non accettano critiche. Nemmeno quando allenano il Bayern di Monaco e vengono eliminati dalla Coppa di Germania da una squadra sconosciuta: il Saarbrucken che milita nella terza divisione. Ieri sera, in tv, a Sky, dopo la rotonda vittoria dei bavaresi per 4-0 in casa del Borussia Dortmund, Tuchel si è mostrato stizzito di fronte ad Hamann e Matthäus che avevano osato criticare la sua guida tecnica.

La Faz e la Süddeutsche raccontano il post-partita dell’allenatore tedesco a Sky.

Ha detto, visibilmente irritato: «Non voglio disturbare quando gli esperti parlano di noi». Visibilmente irritato, il giornalista Patrick Wasserziehr ha chiesto cosa avesse disturbato Tuchel che ha risposto: «Niente, va tutto bene». Ma ovviamente non era così.

La Faz ricorda che nei giorni scorsi gli esperti di Sky Dietmar Hamann e Lothar Matthäus , entrambi ex Bayern, hanno ripetutamente criticato la squadra. L’accusa è che con la guida di Tuchel, che dalla fine di marzo ha preso il posto di Julian Nagelsmann a Monaco, non si vede alcun miglioramento nella squadra di Monaco definita una formazione che non evolve.

Venerdì, alla conferenza stampa prima della partita di Dortmund, Tuchel ha reagito in modo divertente ad Hamann e Matthäus e ha fatto ridere: «Vedo che nessuno dei due evolve». Dopo il 4-0 al Borussia, Tuchel non ha cambiato atteggiamento ed è rimasto decisamente provocatorio.

Prosegue la Faz:

Essere intervistati in tv fa parte del dovere mediatico degli allenatori della Bundesliga così come rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Tuchel ha risposto con pungente ironia. Invece di rispondere alla prima domanda di Sky, ha detto:

«Nonostante la spaccatura tra squadra e allenatore? Nonostante non ci stata alcun miglioramento? Che sorpresa! Lothar lo sa sicuramente, e se non lo sa lui, lo sa Didi (Hamann)».

Il presentatore di Sky Sebastian Hellmann ha reagito in modo irritato e ha chiesto le ragioni della reazione di Tuchel: «Non è consentito? Non ti piace?» Matthäus è intervenuto: «Se di tanto in tanto ho un’opinione diversa, Thomas, non è necessario che ti comporti così».

Tuchel non ha voluto replicare: «Non voglio assolutamente entrare nella discussione. Ho finito, voglio andarmene, è troppo. Tu hai il tuo lavoro, puoi chiamarlo come vuoi. Nessuno è affatto pazzo. Abbiamo vinto 4-0, ora dovete fare una svolta a 180 gradi, divertitevi». E se n’è andato.

Anche in conferenza stampa Tuchel si è comportato così.

«Devo citare Didi e Lothar? Le cose sembrano essere andate bene nonostante la squadra non evolva da marzo e la spaccatura tra allenatore e squadra. Il resto lo scoprirete dagli esperti».

La Faz chiosa così:

Non c’era bisogno di un esperto per elogiare l’eccellente prestazione della squadra di Monaco. Così come non c’era bisogno che gli esperti criticassero le prestazioni precedenti, come ad esempio a Saarbrücken quando mercoledì scorso sono stati eliminati dalla Coppa. Nonostante la squalifica di Kimmich o il recente infortunio di de Ligt, il Bayern ha dominato il Borussia e ha meritato di vincere. Ma la rabbia di Tuchel ha superato il limite.

